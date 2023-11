Grève de 420 000 travailleurs: le Front commun et Québec gardent espoir d’en venir «rapidement» à une entente

Le gouvernement Legault et un important front commun syndical affirment avoir toujours espoir d’en venir «rapidement» à une entente, à l’aube du débrayage massif, lundi, de 420 000 employés de l’État à travers la province.

«On pense que c’est encore possible d’avoir un règlement avant les Fêtes, résume François Enault, premier vice-président à la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Ça fait 50 ans qu’il y a eu le premier front commun. On s’est toujours entendu. On est condamné à s’entendre.»

«On met tous les efforts nécessaires pour régler le plus rapidement possible», indique le cabinet de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, dans une déclaration transmise au Journal.

Or, les négociations stagnent entre Québec et le Front commun, qui rassemble la CSQ, la FTQ, l’APTS ainsi que la CSN.

Une grève entraîne donc une suspension des cours dans les écoles primaires et secondaires du système public, lundi avant-midi. Il en va de même pour les cégeps.

Les horaires et services disponibles varient toutefois selon les secteurs. (Veuillez consulter les tableaux plus bas)

Le réseau de la santé – CLSC, hôpitaux, CHSLD – débraiera de son côté toute la journée. Les services essentiels seront tout de même offerts.

Notons que les organismes gouvernementaux comme la Société de l’assurance automobile du Québec ou Revenu Québec ne sont pas concernés par cette action syndicale.

Un des plus gros

Selon François Enault, les 420 000 travailleurs impliqués constituent un volume de grévistes parmi les plus importants dans les dernières décennies pour le Front commun. Un signal fort pour Québec, estime-t-il.

«C’est pas mal dans les plus gros [volumes], définitivement, souligne M. Enault. Je pense que le gouvernement devrait arrêter [...] de lancer la balle aux autres et prendre en considération que, peut-être, une partie du problème est chez lui.»

Tout récemment, une hausse salariale de 10,3% sur cinq ans en plus d'un bonus de 3% pour certaines catégories d’emplois a été présentée au Front commun et à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). Ces derniers avaient qualifié l’offre de «dérisoire».

Tout récemment, une hausse salariale de 10,3% sur cinq ans en plus d'un bonus de 3% pour certaines catégories d'emplois a été présentée au Front commun et à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). Ces derniers avaient qualifié l'offre de «dérisoire».

«Si les syndicats ne sont pas satisfaits, ils doivent nous faire une contre-offre constructive, en bonne et due forme», insiste le cabinet du Conseil du trésor.

Le fait que 95% des syndiqués aient voté en faveur d'une grève, qui peut déboucher sur une grève générale illimitée, pourrait influencer la suite des négociations, observe Yanick Noiseux, professeur au département de sociologie à l'Université de Montréal.

Le fait que 95% des syndiqués aient voté en faveur d’une grève, qui peut déboucher sur une grève générale illimitée, pourrait influencer la suite des négociations, observe Yanick Noiseux, professeur au département de sociologie à l’Université de Montréal.

«Ça met évidemment de la pression sur le gouvernement, mais ça [en] met aussi sur les organisations syndicales pour livrer la marchandise», fait-il valoir.

Pour de meilleurs services

Conscient des conséquences sur le train de vie de la population, François Enault estime que ces démonstrations sont nécessaires.

«C’est pour les conditions de travail des membres qu’on représente, mais c’est aussi pour maintenir les gens [en poste], être attractif dans le réseau et être capable de maintenir des services publics de qualité», soutient-il.

«Oui, les employés de l’État méritent de bonnes conditions de travail, mais cette négociation ne peut être à sens unique: c’est notre responsabilité comme gouvernement de s’assurer d’obtenir de meilleurs services», rétorque le cabinet de Sonia Lebel.

Mentionnons que les 8 et 9 novembre prochains, la FIQ, qui représente 80 000 membres, sera également en grève, tandis que les 65 000 membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) déclencheront une grève générale illimitée le 23 novembre.

Grève du 6 novembre: quels services seront vraiment touchés?

Des milliers de travailleurs du secteur public en éducation et en santé représentés par le Front commun exerceront leur mandat de grève lors d’une mobilisation massive le lundi 6 novembre. Écoles, santé, sociétés d’État, quels services seront vraiment touchés? Tour d’horizon.

ÉCOLES DE LA GRANDE RÉGION DE QUÉBEC

Centre de services scolaire de Charlevoix: les services de garde seront fermés le matin et reprendront leur horaire habituel pour les élèves inscrits le midi et le soir. Les préscolaires et primaires reprendront après l’heure du diner, les élèves du secondaire reprendront entre 10h50 et 11h50 selon les écoles, et les élèves de la formation générale aux adultes et de la formation professionnelle reprendront les cours à 10h40.

les services de garde seront fermés le matin et reprendront leur horaire habituel pour les élèves inscrits le midi et le soir. Les préscolaires et primaires reprendront après l’heure du diner, les élèves du secondaire reprendront entre 10h50 et 11h50 selon les écoles, et les élèves de la formation générale aux adultes et de la formation professionnelle reprendront les cours à 10h40. Centre de services scolaire de la Capitale: les cours en présence et les services de garde seront fermés en avant-midi.

les cours en présence et les services de garde seront fermés en avant-midi. Centre de services scolaire de Portneuf: l’ensemble du personnel syndiqué du Centre de services scolaire de Portneuf exercera son droit de grève jusqu'à 10h30.

l’ensemble du personnel syndiqué du Centre de services scolaire de Portneuf exercera son droit de grève jusqu'à 10h30. Aucune information n’a été transmise publiquement pour les commissions scolaires suivantes : Commission scolaire Central Québec, Centre de services scolaire des Découvreurs, Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries et Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay.

ÉCOLES DE LA GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île: tous les cours et les services de garde et de dîner seront fermés en avant-midi. Les cours reprendront en après-midi. Le transport scolaire et le service de garde seront seulement offerts à la fin des classes.

tous les cours et les services de garde et de dîner seront fermés en avant-midi. Les cours reprendront en après-midi. Le transport scolaire et le service de garde seront seulement offerts à la fin des classes. Centre de services scolaire de Montréal: les cours, le transport scolaire et le service de garde ne seront offerts qu’en après-midi. Les formations aux adultes reprendront dès 11h.

les cours, le transport scolaire et le service de garde ne seront offerts qu’en après-midi. Les formations aux adultes reprendront dès 11h. Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys: les établissements scolaires accueilleront les élèves pour les cours réguliers de l’après-midi.

les établissements scolaires accueilleront les élèves pour les cours réguliers de l’après-midi. Centre de services scolaire de Laval: les cours et les services de garde sont suspendus seulement pour l’avant-midi. Le transport scolaire ne sera pas offert le matin.

les cours et les services de garde sont suspendus seulement pour l’avant-midi. Le transport scolaire ne sera pas offert le matin. Centre de services scolaire Marie-Victorin: les cours et le transport scolaire sont suspendus pour tout l’avant-midi, alors que les élèves sont attendus au cours de la période de dîner. En ce qui concerne les classes spécialisées et les centres de formation professionnelle, les élèves pourront revenir dès 10h45.

les cours et le transport scolaire sont suspendus pour tout l’avant-midi, alors que les élèves sont attendus au cours de la période de dîner. En ce qui concerne les classes spécialisées et les centres de formation professionnelle, les élèves pourront revenir dès 10h45. Centre de services scolaire des Patriotes: aucun transport scolaire ni service de garde ne seront offerts pour l’arrivée des élèves en matinée. La reprise des cours est prévue dès 11h.

aucun transport scolaire ni service de garde ne seront offerts pour l’arrivée des élèves en matinée. La reprise des cours est prévue dès 11h. Les commissions scolaires anglophones – soit la Commission scolaire English-Montréal, la Commission scolaire Lester-B.-Pearson, la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et la Commission scolaire Riverside n’ont aucun avis de grève affiché.

CÉGEPS

La grève se tiendra de minuit à midi pour les cours aux cégeps. Le retour en classe se fera progressivement selon chaque établissement.

SERVICES ÉPARGNÉS

SQDC

SAQ

Loto-Québec

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)

Société des traversiers du Québec (STQ)

Revenu Québec

Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)

Universités

Centres de la petite enfance (CPE)

SERVICES DE SANTÉ

Pour la santé, la grève aura lieu toute la journée, mais elle aura un effet limité en raison de la loi sur les services essentiels.

Ainsi, le personnel travaillera comme à son habitude pour offrir des soins de première ligne, incluant dans les urgences et les unités de soins intensifs de la province.

D’autres unités de soins verront cependant leur horaire quelque peu chamboulé, selon des barèmes établis par le Tribunal administratif du travail (TAT).

En moyenne, les membres des différents syndicats vont faire la grève pendant 1h30 à 4h, selon leurs secteurs d'emplois.