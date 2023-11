Grève du Front commun: «Tout ce qu’on veut, c’est de la reconnaissance»

Des milliers d’enseignants et de membres du personnel de soutien de la région de Québec se sont rassemblés devant leurs écoles, lundi matin, pour réclamer de meilleures conditions de travail.

«On a l’impression de ne pas être pris au sérieux. C’est un cri du cœur que lancent nos membres», lance le président du Syndicat de l’enseignement des Deux-Rives, Martin Hogue.

Le Front commun, constitué de quatre grandes organisations syndicales, profitait d’une première demi-journée de débrayage, lundi avant-midi, alors que les syndicats s’étaient récemment dotés d’un mandat de grève adopté à 95%.

Au total, ce sont 420 000 travailleurs qui ont pris pancartes et trompettes à travers la province pour faire entendre leur désaccord sur la plus récente offre du gouvernement jugée «dérisoire».

Rappelons que Québec offre désormais 10,3% d’augmentation salariale sur 5 ans, ainsi qu’un montant forfaitaire de 1000$ versé une fois, la première année.

«Le gouvernement est de mauvaise foi. Le mot qui me vient en tête, c’est mépris. Tout ce qu’on veut, c’est de la reconnaissance», indique M. Hogue.

Former le futur

À l’école secondaire De Rochebelle, du côté de Québec, ils étaient plus de 150 à faire entendre leur mécontentement en matinée, encouragés par des automobilistes qui klaxonnaient à tue-tête.

«Il faut prendre soin de notre système d’éducation si on veut se doter de services de qualité. On nous demande constamment de faire plus avec moins, on est épuisés», souligne l’enseignant Patrice Bélanger.

L’agrandissement des classes, l’ajout de plus en plus de jeunes à besoin particuliers, le manque de ressources et l’explosion de la charge de travail font notamment partie de ces conditions de travail qui se sont détériorées au fil du temps.

«On nous dit que l’éducation, c’est ce qu’on a de plus important, mais les bottines ne suivent pas les babines. Pourtant, on forme le futur du Québec!» déplore Caroline Simard, qui enseigne en cinquième secondaire.

Nouvelles grèves annoncées

Le nouveau député de Jean-Talon, Pascal Paradis, a profité de l’occasion pour dénoncer le manque de cohérence du gouvernement dans les négociations.

«Le gouvernement vient d’investir 2,9 G$ dans Northvolt et il s’est privé de 1,7 G$ en impôts. Il nous a dit que ça n’aurait pas d’impact sur les services publics. Mais la réalité, c’est que nos professeurs sont parmi les moins bien payés au Canada», soutient-il.

Le débrayage venait à peine de débuter un peu partout au Québec, lundi, que le Front commun avait déjà annoncé trois nouvelles journées de grève, du 21 au 23 novembre prochains.

«Notre message est clair: nos équipes de négociation sont entièrement disponibles pour les deux prochaines semaines. L’objectif, c’est d’arriver à un règlement qui sera gagnant-gagnant», ont indiqué les porte-parole du mouvement par voie de communiqué.