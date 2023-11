Hommage au très honorable Brian Mulroney pour sa contribution à la politique étrangère

Un an après le lancement de la Campagne majeure du Carrefour international Brian-Mulroney, la rectrice de l’Université Laval Sophie D’Amours a rassemblé plusieurs proches collaborateurs de ce leader rassembleur pour lui rendre hommage.

La direction de l’Université se réjouit de l’engouement que suscite le Carrefour international Brian-Mulroney, un projet fédérateur qui vise à devenir un pôle d’excellence francophone en enseignement et en recherche pluridisciplinaires sur les enjeux internationaux. Et la preuve, sur l’ambitieux objectif de 80 M$, la campagne a permis d’amasser au cours des 12 derniers mois 60,8 M$, soit 76 % de l’objectif !

Pour marquer ce jalon important, l’Université Laval a tenu à organiser une soirée hommage au très honorable Brian Mulroney en compagnie de son proche réseau. Des gens du milieu politique, des diplomates et des gens d’affaires et plusieurs invités de marque se sont réunis pour saluer les nombreuses qualités relationnelles de Brian Mulroney qui auront eu un impact considérable sur les relations internationales du Canada et du Québec.

M. Mulroney est considéré comme une superstar de la politique étrangère, selon le résultat d’une analyse publiée en 2023 dans l’ouvrage Statesmen, Strategists & Diplomats: Canada’s Prime Ministers and the Making of Foreign Policy. L’Université Laval partage ce constat formulé par des professeurs de 15 universités canadiennes qui ont évalué collectivement l’héritage des premiers ministres du Canada en la matière.

Les invités étaient unanimes : nous aurions besoin de plus de Brian Mulroney, en ce moment, sur la scène internationale. Des gens de valeurs, avec sa sagesse et son talent relationnel. Nul besoin de rappeler tous les faits d’armes de ce premier ministre qui a dirigé le pays de 1984 à 1993, mais il est essentiel de souligner sa capacité à créer des ponts entre les gens, les pays et les organisations et d’entretenir des relations durables où les intérêts des uns et des autres trouvent leur compte.

Le projet du Carrefour international Brian-Mulroney a d’ailleurs vu le jour sous l’impulsion du gouvernement du Québec qui, en juin 2022, a alloué un financement de 27,7 M$ à l’Université Laval pour déployer cet important pôle d’expertises, tout en rendant hommage au rôle majeur qu’a joué M. Mulroney dans le renforcement du positionnement du Québec et du Canada sur la scène mondiale. La contribution de 19 M$ du gouvernement fédéral annoncée en mai 2023 a été un deuxième jalon important du développement de ce grand projet structurant et mobilisateur.

Le Carrefour international Brian-Mulroney mobilisera sous un même toit l’École supérieure d’études internationales et les forces vives du campus impliquées dans la formation de la relève et l’avancement des connaissance sur les enjeux mondiaux. Il comportera entre autres la construction d’un bâtiment moderne, à la fine pointe de la technologie, qui permettra à l’Université Laval d’attirer les meilleurs talents, de recruter des professeurs éminents, de collaborer avec des diplomates chevronnés et des organisations internationales engagées sur le terrain. Le Carrefour sera de plus un lieu de réflexion sur l’action gouvernementale et un lieu d’échange pour les décideurs publics.

« Ce projet d’envergure, incluant un pavillon signature, sera le lieu idéal pour recevoir au Québec des diplomates, des politiciens et des dirigeants d’entreprises mondiales. Nous voulons que cet espace devienne un catalyseur de la coopération internationale, un lieu où les idées se rencontrent, se transforment et donnent naissance à des actions concrètes. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur l’engagement de grands leaders québécois comme Brian Mulroney, Olga Farman et Jean Raby pour faire rayonner ce projet transformateur », a mentionné la rectrice.