Inflation et taux directeur: le marché immobilier montréalais accuse le coup

La dernière pause du taux directeur décidée par la Banque du Canada n’a pas eu l’effet escompté sur l’immobilier, particulièrement dans le marché montréalais dont les ventes résidentielles ont ralenti en octobre dernier.

C’est tout du moins ce qu’a constaté Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

«La combinaison de plusieurs facteurs négatifs contribue à raviver un sentiment de prudence et favorise les reports de projet d’achat», a-t-il expliqué. «Il faut souligner les incertitudes créées par le ralentissement rapide de l’économie et la plus grande difficulté à accumuler ou à maintenir un niveau d’épargne suffisant pour parer à toutes éventualités.»

Les ventes résidentielles dans le Grand Montréal se sont chiffrées à 2675 en octobre 2023, ce qui représente une baisse de 2% par rapport au même mois de 2022. Il s’agit cependant du deuxième plus bas niveau d’activité enregistré pour cette période de l’année.

Les achats de propriété ont chuté dans les secteurs de la Rive-Nord de Montréal (-12%), de Laval (-17%), de Vaudreuil-Soulanges (-19%) et de Saint-Jean-sur-Richelieu (-30%). À l’inverse, l’île de Montréal (+7%) et la Rive-Sud (+8%) sont toujours attirantes.

Les unifamiliales ont été un peu plus boudées (-6%) en comparaison de l’année passée, tandis que les ventes de petites propriétés à revenus ont augmenté de 10%. Les ventes de copropriétés sont restées stables.

En général, l’ensemble des prix médians ont progressé en octobre comparé au même mois de 2022. Les unifamiliales ont affiché un prix de 545 000$ (+7%), les plex de 735 000$ (+5%) et les copropriétés de 390 000$ (+3%).

Résistance à Québec

Une fois de plus, le marché immobilier de Québec résiste encore et toujours aux tempêtes en réussissant à maintenir une forte activité.

«Le marché de Québec continue d’impressionner par son imperméabilité aux pluies de mauvaises nouvelles à l’échelle nationale. Cette résilience s’appuie sur la robustesse de l’économie de la région, mais aussi sur le niveau des prix des propriétés», a souligné M. Brant.

Les ventes résidentielles ont augmenté de 14% entre octobre 2022 et 2023 avec 729 transactions enregistrées le mois dernier.

L’Agglomération de Québec (+16%) et la Périphérie Nord (+23%) ont connu une bonne croissance de leurs ventes, quand un recul de 2% a été enregistré sur la Rive-Sud de Québec.

Les petites propriétés à revenus ont été particulièrement prisées avec un bond de 42% des ventes, contre une hausse de 30% de celles des copropriétés et 4% pour les unifamiliales.

Le prix médian s’est plutôt maintenu en octobre avec un coût de 350 000$ pour les unifamiliales (+1%), de 249 000$ pour les copropriétés (+4%). Le prix médian des plex a reculé de 9% en s’établissant à 249 000$.

«La situation pourrait évoluer si les prix devaient continuer de progresser au même rythme dans les prochains mois. En effet, comme dans tout marché qui présente des problèmes de déséquilibre entre l’offre et la demande, la progression continue des prix attire les investisseurs malgré les taux d’intérêt plus élevés», a averti M. Brant.