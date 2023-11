J’ai peur pour l’anglais au Québec!

Vous vous inquiétez de la lente disparition du français à Montréal? Vous vous indignez que l’horrible et humiliant «Bonjour, Hi» soit de plus en plus souvent remplacé par un simple «Hi» à Brossard ou à Laval? Vous êtes découragé qu’une cliente se soit récemment fait dire par la gérante d’un McDo: «Si vous ne comprenez pas l’anglais, c’est votre problème»? Vous vous inquiétez pour rien!

La vraie question, c’est de savoir si les Québécois en région parlent suffisamment anglais. C’est en tout cas ce que prétend un jeune influenceur... francophone!

LE FRANÇAIS = FERMETURE?

Le jeune influenceur Anthony Tran (qui a admis au Journal gagner un salaire de près de 100 000$ annuellement) posait récemment sur Instagram la question suivante: «L’anglais est-il trop délaissé au Québec?».

Pour le tester, il s’est rendu dans une ville de région et s’est pointé au service à l’auto d’un marchand de beignes. Il a fait semblant de ne pas parler un mot de français et a commandé en anglais.

Dans la vidéo, le serveur fait de son mieux, mais casse son anglais, ne se souvient pas comment dire miel en anglais et s’exprime avec un accent à couper au couteau et bégaie des «heu» à tous les deux mots.

Quel est l’intérêt de savoir si à Saint-Glin-Glin-du-Très-Creux, Félix-Antoine est capable de dire impeccablement: «We have delicious maple-glazed donuts»?

Dans les commentaires, un internaute a très justement répliqué à Anthony Tran: «On s’en fout de l'anglais. Il faut parler français» avec trois fleurs de lys.

Ce à quoi Tran a répondu avec mépris: «Si tu veux te fermer au Québec toute ta vie, ne jamais voyager et ne pas en apprendre sur le monde extérieur, tu as totalement raison!».

Misère! En plus de se moquer d’un commis qui fait un effort pour servir un client dans une langue qui n’est pas la sienne, cet influenceur va jusqu’à ridiculiser un internaute qui ose rappeler que le français est la langue officielle du Québec?

Et en plus, il laisse entendre que parler français, c’est se fermer sur le monde?

Au moins, cela a délié la langue de plusieurs internautes qui renchérissaient avec leurs anecdotes de mauvais service: «J’ai moi-même été incapable de me faire servir en français au McDo près du Julep, personne ne connaissait un seul mot en français!».

UN BEIGNE AVEC ÇA?

Tout ça serait parfaitement anecdotique si Anthony était juste un influenceur parmi d’autres. Mais il est cofondateur et producteur du Gala InfluenceCréation, le premier gala à récompenser la crème de la crème des influenceurs québécois. Il était d’ailleurs en valeur dans le dossier que Le Journal a consacré aux influenceurs.

Voici ce que ma collègue Elisa Cloutier écrivait à son sujet: «Vox pop, défis, tests de goût ou de produits de toutes sortes, Anthony Tran ne recule devant rien pour satisfaire ses quelque 283 000 abonnés sur TikTok. Le jeune influenceur de 23 ans a même réalisé une rencontre avec le premier ministre François Legault, l’an dernier, pour lui faire goûter son pouding chômeur. Le chef caquiste lui avait d’ailleurs accordé une généreuse note de 9,5/10».

Je n’ai pas goûté au pouding chômeur d’Anthony Tran. Mais je lui donne une note de zéro pour son «influence» sur la défense du français.