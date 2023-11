La carrière de Nicklas Backstrom terminée?

Le joueur de centre des Capitals de Washington Nicklas Backstrom pourrait n'avoir disputé que huit matchs pour la campagne 2023-2024, ce qui n’augure rien de bon pour la suite de sa carrière.

Lundi, le directeur général Brian MacLellan a déclaré qu’il était «peu probable» que le vétéran de 35 ans joue à nouveau cette saison. Les propos du DG ont été rapportés par le quotidien Washington Post.

• À lire aussi: Max Domi sait qu’il doit en donner beaucoup plus

• À lire aussi: LNH: Andrei Vasilevskiy bientôt de retour?

• À lire aussi: Connor McDavid est franchement tanné de perdre

Backstrom a décidé de prendre une pause du hockey, sans préciser clairement ce qui l’attend à plus long terme, la semaine dernière. Le Suédois a subi plusieurs blessures et des opérations dans les dernières années. L’attaquant est passé sous le bistouri l’an dernier pour un resurfaçage de ses hanches et a été contraint de manquer les 42 premiers affrontements de la campagne 2022-2023. L’année précédente, il avait aussi raté les 28 parties initiales du calendrier régulier.

Plusieurs se demandent même si le fidèle complice d’Alexander Ovechkin sera en mesure de rechausser les patins dans la Ligue nationale un jour.

«C’est une décision difficile, mais je crois que pour ma santé, c’est celle à prendre actuellement. J’aimerais remercier mes coéquipiers, l’organisation et les partisans pour leur soutien inconditionnel au cours de ce processus», a indiqué Backstrom, dans un communiqué publié par son équipe mercredi dernier.

Cette année, le hockeyeur s’est contenté d’une mention d’aide, tout en maintenant un différentiel de -3. Il revendique 1033 points en 1105 matchs de saison dans le circuit Bettman.

À voir aussi: