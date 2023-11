La culture québécoise est menacée, qu’attendons-nous pour la sauver!

Selon une nouvelle étude de l’Office québécois de la langue française, publiée récemment, 38% des jeunes Québécois écoutent le plus souvent les émissions diffusées sur le web en anglais contre 26% qui le font en français.

Pour ce qui est de l’écoute de chansons, il n’y a que 10% des jeunes qui en écoutent le plus souvent en français contre 36% qui en écoutent le plus souvent en anglais.

Ainsi, il est clair que la culture québécoise est en grand danger. D’ailleurs, il faut se souvenir que l’acculturation d’un peuple constitue le plus souvent une première étape à son assimilation.

Commission d’enquête

C’est pourquoi nous devons agir avec force et courage pour redonner à la culture québécoise sa place, qu’elle aurait toujours dû garder auprès des nouvelles générations, soit celle de la culture commune.

Alors, je demande au gouvernement du Québec de lancer une Commission d’enquête sur la situation de la culture québécoise. Le mandat de cette commission doit toucher plusieurs aspects vitaux.

Premièrement, elle doit décrire et analyser les habitudes de consommation culturelle de la population québécoise, en particulier de la jeune génération.

Deuxièmement, elle doit déterminer les pouvoirs de législation de l’Assemblée nationale en matière de culture.

Troisièmement, elle doit émettre des recommandations précises et détaillées en vue de l’adoption d’une Charte de la culture québécoise.

Ainsi, cette commission permettra de fournir des éléments de réflexion importants au gouvernement québécois, qui pourra éventuellement adopter à l’Assemblée nationale la plus importante loi identitaire du Québec depuis l’adoption de la Charte de la langue française en 1977.

Émettre des recommandations

Souvenons-nous que la loi 101 avait été précédée de la loi 22 qui se basait sur plusieurs recommandations de la Commission d’enquête sur la situation de la langue française et des droits linguistiques du Québec (commission Gendron).

Le parallèle de la situation de la culture avec celle de la langue française dans les années 1960 et 1970 est important. À cette époque, la langue n’avait pas d’assises légales suffisantes pour s’imposer dans la sphère publique. De son côté, la législation en matière de culture québécoise est déficiente pour l’heure. Elle ne permet pas à la culture québécoise de s’épanouir et de se transmettre. La commission Gendron avait permis de faire un portrait détaillé de la situation du français et d’émettre des recommandations importantes qui ont été reprises dans la loi 101, comme celle de déclarer le français en tant que langue officielle du Québec.

Par conséquent, le lancement d’une Commission d’enquête sur la situation de la culture québécoise m’apparaît névralgique à l’élaboration d’une Charte de la culture québécoise qui aura les moyens de ses ambitions. Le travail approfondi de réflexion d’une commission n’est pas à négliger pour la réalisation de projets d’une aussi grande importance.

Ainsi, j’invite le gouvernement du Québec à répondre favorablement à cette demande, qui pourra peut-être changer le cours de l’histoire en assurant la survie et l’épanouissement culturel de notre nation.

Photo Chantal Poirier

Jessy Gareau, étudiant en enseignement secondaire à l’UQAT