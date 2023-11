L’âgisme au travail: tasse-toi ma tante ou mon oncle

Depuis quelques années, notamment à cause de la pénurie de main d’œuvre, on incite les personnes âgées à travailler un peu plus longtemps ou à retourner au travail, après leur retraite.

En pratique, s’il est vrai que le Québec a un criant besoin de main-d’œuvre, il n’est pas toujours vrai que les personnes âgées ont un accès facile au travail et cela semble encore plus difficile pour les femmes. Ainsi, à titre d’exemple, selon l’Institut de la statistique du Québec, il serait beaucoup plus difficile pour les femmes de 60 à 70 ans de maintenir un taux d’emploi égal à celui des hommes.

Peut-il y avoir discrimination fondée sur l’âge?

La Charte des droits et libertés de la personne prévoit expressément que la discrimination fondée sur l’âge est interdite. Cependant, ce principe comporte diverses exceptions et on peut même affirmer que le droit relié à l’interdiction de discrimination fondée sur l’âge est relatif. Par exemple:

Une loi peut comporter des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l’âge, sans que cela ne soit forcément discriminatoire, comme ce qui existe dans diverses lois à caractère social. Par loi, on entend également un règlement, un décret du gouvernement ou encore une ordonnance ou un arrêté en conseil.

C’est donc dire qu’une entente privée, comme un contrat de travail ou encore une convention collective doit être exempte de discrimination fondée sur l’âge.

En principe, les questions reliées à un candidat à l’embauche doivent être exemptes de demandes de renseignements fondées notamment sur l’âge.

Cependant, si la question de l’âge est justifiée parce que les aptitudes ou qualités requises pour l’exercice d’un emploi l’exigent, alors on pourra l’aborder, sans qu’il y ait nécessairement discrimination.

Cette dernière exception est importante puisque plusieurs types d’emploi nécessitent des qualités ou aptitudes particulières. Il en est ainsi de certains travaux manuels où manifestement l’âge peut devenir un handicap sérieux à occuper l’emploi en question. Il peut également en être de même, pour les chauffeurs de véhicules publics, comme pour plusieurs autres types d’emploi.

Notons à ce sujet que la Loi sur la santé et la sécurité du travail oblige l’employeur à prendre les mesures appropriées pour éviter que ses travailleurs ne soient exposés à des dangers pouvant compromettre leur santé ou leur sécurité.

La Charte des droits et libertés de la personne prévoit aussi qu’un contrat d’assurance ou de rente ou encore un régime d’avantages sociaux de retraite ou une assurance peut comporter une distinction fondée sur l’âge. Cependant, démonstration doit être faite que cette distinction est légitime et qu’elle repose sur des données actuarielles reconnues.

Conclusion

Bien que la Charte des droits et libertés de la personne vise à combattre notamment les préjugés, la question de la discrimination fondée sur l’âge n’est pas aussi simple qu’elle n’y paraît à première vue.

Plusieurs exceptions existent pour justifier une certaine forme de discrimination fondée sur l’âge. Cependant, celui qui invoque une exemption particulière doit être en mesure de justifier que sa contravention à la Charte des droits et libertés la personne est légitime. Et en cette matière, chaque cas est particulier et doit être examiné à la lumière des faits qui lui sont propres.

Ultimement, les tribunaux pourront être amenés à décider de la question de savoir si l’exception invoquée est justifiée.

Me Bernard Cliche, avocat émérite