Le boxeur à la retraite David Lemieux accusé d’avoir proféré des menaces de mort

Le boxeur à la retraite David Lemieux a été formellement accusé d’avoir proféré des menaces de mort à Laval, en septembre dernier.

Une seule accusation a été déposée contre l’homme de 34 ans.

Photo Agence QMI / Joël Lemay

Tant la police que la Couronne se sont abstenues de fournir davantage d’informations sur les circonstances de l’événement.

L’ex-pugiliste a finalement comparu le 2 novembre par voie sommaire, ce qui signifie généralement que la gravité de l’infraction est moindre. Il demeure donc en liberté pendant les procédures judiciaires.

Celui dont le père a été tué lors d’une folie meurtrière dans le grand Montréal en 2022 a plaidé non coupable. Son dossier revient en cour en février prochain.

Violence conjugale

David Lemieux a eu maille à partir avec la justice dans le passé pour des allégations de violence conjugale.

En juin 2014, les policiers étaient intervenus à une résidence de Laval pour une altercation entre Lemieux et son ex-conjointe.

On lui reprochait notamment d’avoir endommagé un iPhone ainsi qu’un rétroviseur de véhicule, en plus de se livrer à des voies de fait sur la jeune femme de 25 ans et sur un homme qui assistait à la scène, indiquait l’acte de dénonciation.

Les chefs d’accusation ont été retirés en avril 2015 puisque le ministère public n’avait pas de preuve à fournir et David Lemieux a été acquitté.

Il avait toutefois dû signer un engagement à ne pas troubler l’ordre public, en vertu de l’article 810 du Code criminel. Lemieux avait donc reconnu, devant le tribunal, que son ex avait eu des motifs de craindre pour sa sécurité.

Incendie criminel

Ce retour devant la justice survient seulement quelques mois après que la Mercedes-Benz noire de David Lemieux eut été la cible d’un incendie criminel.

Les autorités avaient été alertées le 15 juillet dernier, pour un véhicule en flammes sur la rue des Alismas, dans le quartier Sainte-Dorothée, à Laval.

Photo fournie par une source journalistique

Le crime avait semé l’émoi chez certains voisins de l’ancien champion du monde, pourtant habitués à la tranquillité.

Lundi, on ignorait si une arrestation avait été réalisée dans cette affaire.

– Avec la collaboration de Camille Payant