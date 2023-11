Les avantages à être bénévole

Le bénévolat procure plusieurs avantages comme briser l'isolement, aider les autres, partager une passion ou bien peaufiner ses habiletés professionnelles, entre autres. Comment trouver le bon organisme ou la bonne cause lorsqu'on songe à s'impliquer bénévolement?

On veut se sentir utile? On peut s'impliquer dans un organisme d'entraide. On aime la culture? Devenir bénévole au sein d'un organisme culturel, un théâtre ou même une radio communautaire nous réjouira! On peut aussi s'impliquer dans une équipe ou un organisme de sport si le tout nous branche! On souhaite d'abord aider les aînés ou les enfants ou plutôt défendre une cause comme la protection de l'environnement?

Il faut d'abord cibler ses intérêts, les compétences que l'on souhaite partager, le temps ou les ressources qu'on désire consacrer à notre bénévolat. On peut ensuite s'informer directement auprès des organismes qui nous intéressent ou bien contacter un centre d'action bénévole qui nous orientera vers des propositions appropriées.

« Dans la majorité des cas, soit pour environ 70 % des bénévoles, le bénévolat se fait par plaisir ou par intérêt pour une activité ou une cause particulière. Les autres raisons de s’engager sont pour socialiser, réaliser un projet social, par devoir en fonction de ses activités personnelles et familiales ou simplement pour aider. Le bénévolat génère également de nombreux bienfaits pour la personne qui donne de son temps », indique le Centre d'action bénévole L'Actuel, à Vaudreuil-Dorion.

Avantages

Le bénévolat nous permet notamment de créer de nouvelles amitiés, d'augmenter nos compétences sociales et relationnelles ou de découvrir de nouveaux intérêts et passe-temps.

L'engagement bénévole nous permet aussi d'aiguiser nos compétences professionnelles ou d’en apprendre de nouvelles, d’élargir son réseau de contacts et d’obtenir des références, selon L'Actuel. En 2018, 38 % des plus jeunes bénévoles s'impliquaient d'ailleurs afin d'améliorer les perspectives d'emploi, d'après une enquête de Statistique Canada.

Les bénévoles plus âgés ont quant à eux « souvent mentionné le fait de pouvoir mettre à profit leurs compétences, la volonté d'appuyer une cause politique ou sociale et leurs croyances religieuses ou spirituelles comme raisons les ayant motivés à faire du bénévolat », mentionne l'organisme fédéral.

Pour les nouveaux arrivants, le bénévolat permet de s'intégrer dans sa nouvelle communauté et aussi de mieux connaître le milieu du travail québécois.

Enfin, le bénévolat permet d'améliorer la santé physique et mentale, selon des études citées par Centraide du Grand Montréal. Il réduit notamment la tension artérielle et le stress!

Quelques questions à vous poser avant de vous impliquer

· À quel type de cause est-ce que j’aimerais me joindre? (Alphabétisation, cancer du sein, environnement, festival, etc.)

· Combien de temps ai-je à donner? (Trois heures chaque jeudi, un samedi sur deux, etc.)

· Est-ce que je veux faire du bénévolat chaque semaine ou de temps à autre? (Tous les mercredis, selon mon horaire de temps à autre seulement, etc.)

· Pourquoi est-ce que je veux faire du bénévolat? (Pour apprendre le français, pour sortir de la maison, pour soutenir ma communauté, etc.)

· À quel type d’organisme est-ce que j’aimerais me joindre? (Un petit organisme, une organisation internationale, une résidence pour les aînés, etc.)

Source : Réseau de l'Action bénévole du Québec