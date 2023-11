Les profiteurs de Montréal, et les abus de la bureaucratie municipale

Le Journal nous apprenait lundi matin que l’Office de consultation publique de Montréal semble être le lieu de nombreux abus financiers.

Qu’on se comprenne bien: il ne s’agit pas de fraude, et nul ne lance de telles accusations, mais de gabegie, comme si les différentes agences qui relèvent des pouvoirs publics sont si nombreuses qu’elles deviennent très difficiles à contrôler, ce qui permet à ceux qui les contrôlent d’en profiter sans se voir aller – et cela, probablement en étant de bonne foi, en se croyant d’indispensables militants du bien commun, et n’ayant jamais l’impression d’abuser de quoi que ce soit.

Il ne s’agit pas ici de dénoncer des personnes, mais un système qui se révèle à nous.

L’étatisme, dans les sociétés occidentales, en est venu à se confondre avec l’extension du domaine du bien commun, et qui ose remettre en question ces agences qui vivent pour l’essentiel des fonds publics passera très probablement pour un ultralibéral qui manque de cœur et d’âme.

Mais les faits sont là: ceux qui collaborent et ceux qui tournent autour de l’Office de consultation publique ont multiplié les déplacements, les hôtels et les notes de frais dans le cadre de voyages dont la pertinence semble au mieux discutable.

Nous sommes en droit d’y voir du tourisme publiquement subventionné, d’autant que ces rencontres à l’étranger n’ont pas donné de sérieux résultats. Il est même difficile de savoir exactement ce dont on y a parlé. Il se peut évidemment que ces rencontres aient été fondamentales, mais alors, qu’on nous en donne la preuve, et alors, je reviendrai sur mes critiques, mais pour l’instant, cela ne semble pas être le cas.

Avec raison, l’homme ordinaire qui travaille à la sueur de son front pour gagner sa vie et assurer le confort de sa famille se demandera si nous ne sommes pas devant une forme de parasitage des institutions publiques.

Il se le demande avec raison.

Nous sommes devant un des travers de l’État-mammouth.

La bureaucratie, à partir d’un certain seuil, ne cesse de s’inventer des missions qui lui permettent d’étendre sans cesse son emprise sur la société, ou du moins, de la parasiter avec ses normes, ses règlements et ses consultations.

Et elle travaille fort à justifier sa propre croissance.

Elle ose même se présenter à la manière d’un système démocratique perfectionné permettant la participation de tous les «acteurs sociaux» à l’évolution de la société.

C’est la petite nomenklatura de l’État-social.

L’État-mammouth confisque par les impôts et les taxes les richesses de la population à un tel point qu’il engendre un comportement pathologique: la quête des subventions ou la capacité de s’approprier des emplois publics devient un art à part entière. Une partie de la population est socialisée et conditionnée à reproduire ce système.

L’argent public devient un trésor que chacun peut s’approprier, soit en se présentant comme un défenseur exemplaire du bien commun, soit en pratiquant différentes formes de chantage médiatique.

La capacité de s’approprier de l’argent public ou des emplois publics devient une vertu bien plus valorisée que la capacité d’initiative entrepreneuriale, associée à l’univers délégitimé du marché. Il faut dire que les entreprises elles-mêmes ont aussi développé depuis longtemps cette mentalité relevant de la mendicité déguisée.

De ce point de vue, l’histoire de l’Office de consultation publique de Montréal est très révélatrice des travers de cet État-mammouth.