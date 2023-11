L'inflation n’arrête pas les aficionados canadiens de Tim Hortons

L’inflation n’a pas entaché le besoin en caféine des Canadiens qui reviennent de plus en plus consommer chez Tim Hortons, puisque l’entreprise a vu l’achalandage dans ses succursales augmenter significativement depuis la fin de la pandémie.

Pourtant, les ventes n’ont pas atteint les sommes attendues par les analystes, qui prédisaient un chiffre d’affaires de 1,87 milliard $ US (2,56 milliards $ CA), alors que l’entreprise a enregistré 1,84 milliard $ US (2,53 milliards $ CA) à la fin du trimestre, le 30 septembre, a rapporté le «Financial Post».

Malgré l’achalandage en hausse, l’entreprise a donc enregistré un bénéfice en baisse.

Le président de Tim Hortons, Axel Schwan, demeure positif. «On ne voit pas d’impact sur l’entreprise, a-t-il déclaré. Depuis 60 ans, il y a eu de nombreux hauts et bas, différentes pertes et différents gains, et pendant tout ce temps, on est restés là à donner aux gens de la bonne nourriture et de bons produits.»

«Nous avons maintenant 10 trimestres de croissances des ventes à l’échelle du système au Canada, nous avons une croissance du trafic significative, a-t-il ajouté. Donc les Canadiens reviennent de plus en plus chez Tim Horton depuis la pandémie.»