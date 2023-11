Lotto Max: un butin de 55 M$ pour ce couple de l’Estrie

Quelques heures à peine après avoir distribué des bonbons aux enfants de leur quartier le 31 octobre, un couple de Coaticook, en Estrie, a mis la main sur une monstrueuse cagnotte de 55 millions $.

C’est le lendemain de l’Halloween que Jean Larocque et sa conjointe Catherine Ennis ont pris connaissance de leur coup de chance, alors que la routine avait repris sa place dans leur vie.

Il faut dire que la matinée s’annonçait banale lorsque M. Larocque, qui avait profité d’un récent gain au Lotto Max pour s’acheter une mise éclair, s’est connecté au site de Loto-Québec pour vérifier son billet. Dans le temps de le dire, il a vu s’afficher à l’écran le montant de 55 000 000 $.

TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

«Je ne comprenais pas. J’ai dit "wouah, c’est pas normal", donc j’ai été voir les numéros et j’ai bien vu que c’était ça», a relaté l’homme en recevant son gain lundi aux bureaux de Loto-Québec.

Pendant ce temps, sa conjointe préparait des galettes à l’avoine dans la cuisine, sans savoir que sa vie venait de changer.

«Elle m’a dit : “achale-moi, pas, je fais mes oatcake”. Et moi, j’étais là [à dire] “oui, mais on a gagné”. J’ai blêmi et je me suis mis à shaker. Je me suis assis et elle a vu que c’était vrai», a poursuivi M. Larocque.

Vie simple

Gagner un montant aussi effarant pour l’Halloween pourrait sembler effrayant aux yeux de certains, mais pas pour le couple qui prévoit poursuivre sa petite vie, avec peut-être un voyage ou une nouvelle voiture en guise de «folies».

«On a une vie simple, on veut garder ça. On a pour projet de faire des dons à des organismes qui nous tiennent vraiment à cœur et qu’on connaît», a déclaré M. Larocque.

L’homme qui se passionne pour la pêche à la mouche prévoit aussi passer du temps les deux pieds dans l’eau.

«J’ai pas attrapé une truite encore, pour te dire jusqu’à quel point je suis chanceux [d’habitude]», s’est-il amusé.