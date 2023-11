Penguins: Lars Eller, le mentor

Les Penguins de Pittsburgh semblent avoir déniché les ailiers parfaits pour Lars Eller.

Depuis quelques parties, le vétéran de la Ligue nationale de hockey (LNH) évolue au centre des jeunes Drew O’Connor et Radim Zohorna. Les deux joueurs de 25 et 27 ans respectivement tentent de s’établir de façon permanente dans la formation des «Pens».

Les deux hommes, qui n’ont jamais été repêchés, se sont joints à l’organisation de la Pennsylvanie comme joueurs autonomes en 2020.

«[Zohorna] et moi, nous avons énormément joué ensemble, a souligné O’Connor, dont les propos ont été rapportés par le quotidien "Pittsburgh Tribute-Review". Nous savons simplement où nous nous trouvons sur la glace. Nous avons développé une chimie. C’est également le cas en dehors de la glace. Nous nous entendons très bien. C’est vraiment amusant de jouer avec lui.»

O’Connor et Zohorna sont jumelés à Eller depuis l’affrontement contre les Blues de St. Louis du 21 octobre dernier. Depuis, ceux qui forment le troisième trio des Penguins ont amassé sept points en six sorties.

«Nous avons une bonne chimie, a affirmé Zohorna. Nous sommes en mesure de générer des chances de marquer. Je pense que nous pourrions inscrire encore davantage de buts. J’aime vraiment ça jouer avec eux.»

De grands bonhommes

L’unité O’Connor, Eller et Zohorna se démarque aussi par la taille des individus qui la compose. Les trois hockeyeurs mesurent respectivement, 6 pi et 3 po, 6 pi et 2 po et 6 pi et 6 po.

«Ça aide si tu joues de la bonne manière, a indiqué Eller en parlant de la taille de ses acolytes. Peu importe la grandeur, la portée ou le poids, tu dois être compétitif et avoir de l’agressivité dans ton jeu. Zohorna fait ça et O’Connor joue bien aussi.»

«Nous avons les atouts et la capacité pour être une ligne efficace, a poursuivi celui qui s’est joint aux Penguins comme joueur autonome cet été. Peut-être que nous n’avons pas encore marqué beaucoup de buts, mais nous jouons un jeu à faible risque. Si nous pouvons en inscrire quelques-uns ici et là, en plus de n’en permettre aucun, je pense que nous pourrons considérer avoir effectué du bon travail.»

Des fleurs pour Eller

À 34 ans et avec 964 matchs dans la LNH derrière la cravate, Eller en a vu d’autres. Ces deux jeunes nouveaux coéquipiers de trios essaient d’être comme des éponges à ces côtés.

«Il stabilise notre unité, a déclaré O’Connor. Nous avons beaucoup à apprendre de lui. Il a joué de nombreuses saisons et c’est un joueur très intelligent. Il voit des choses que nous ne voyons pas et il est bon pour communiquer sur le banc. S’il croit que nous devons faire quelque chose de différent, il ne se gêne pas pour nous le dire. C’est super de pouvoir apprendre de lui.»

«J’apprécie de jouer à ses côtés, a pour sa part indiqué Zohorna. Nous pouvons voir toute l’expérience qu’il possède. Il est calme et ne panique jamais.»

