Peter Jackson affirme que produire de nouveaux morceaux des Beatles est «réalisable»

Peter Jackson a laissé entendre qu'il serait possible de créer de nouvelles chansons des Beatles, après la sortie de la « dernière » chanson du groupe, Now and Then, jeudi.

• À lire aussi: Les Beatles seront célébrés par un orchestre symphonique québécois

• À lire aussi: Grâce à l'IA, les Beatles sortent une nouvelle et dernière chanson

Le réalisateur du Seigneur des Anneaux, qui a dirigé le clip de Now and Then à partir d'images tirées de son documentaire Get Back (2021), a évoqué cette éventualité au Sunday Times.

« Nous pouvons prendre une performance de Get Back, retirer John et George, puis demander à Paul et Ringo d'ajouter un refrain ou des harmonies », a expliqué le cinéaste de 62 ans. « On pourrait obtenir une chanson décente, mais je n'ai pas eu de discussion avec Paul à ce sujet. »

Il a ajouté : « C'est un truc de fan, mais c'est tout à fait réalisable ».

Peter Jackson a également fait part à la publication de ses réflexions sur Now and Then. « Ce n'est pas un classique comme I Am the Walrus ou Penny Lane – ce n'est pas aussi complexe que cela. C'est simple, mais avec une dimension obsédante », a-t-il expliqué.

« Quand on me demande pourquoi j'aime les Beatles, je réponds simplement qu'ils me rendent heureux », ajoute-t-il. « Dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, nous avons besoin que les Beatles réapparaissent, comme si une soucoupe volante s'était posée, qu'ils en étaient descendus et qu'ils nous offraient leur dernière chanson pour nous remonter le moral. »

Depuis la sortie du titre il y a quatre jours, Now and Then a été écouté 8,3 millions de fois sur Spotify, et le clip officiel de Peter Jackson a été visionné 19 millions de fois sur YouTube.