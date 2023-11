Proposition des universités anglophones: franciser pour éviter une hausse des frais de scolarité

McGill et Concordia proposent d'instaurer des cours de français langue seconde obligatoires afin d’éviter de se faire imposer une hausse drastique des frais de scolarité pour les étudiants canadiens hors Québec.

Conjointement avec Bishop’s, les deux institutions anglophones ont déposé leur contre-offre, lundi, dans le cadre d’une rencontre avec le premier ministre François Legault.

«Parmi ces nouvelles initiatives, les universités Concordia et McGill, reconnaissant la diversité linguistique propre à Montréal, s’engagent à instaurer, dans un délai de trois ans, des cours et des activités obligatoires de français langue seconde, en vue de soutenir efficacement l’intégration professionnelle au sein de la métropole», écrivent les institutions universitaires.

Jusqu’à 40%

Elles ajoutent vouloir bonifier «de manière substantielle» l’offre de cours de français langue seconde pour les personnes étudiantes canadiennes non-résidentes du Québec et les personnes étudiantes internationales non francophones, le tout en collaboration avec le gouvernement du Québec.

Le document ne précise toutefois pas si les cours obligatoires s’appliqueraient à tous les étudiants non-francophones provenant de l’extérieur du Québec.

Avec ces mesures et d’autres initiatives, les universités anglophones visent à ce «qu’au moins 40 % des personnes étudiantes non francophones inscrites dans les programmes de premier cycle atteignent un niveau de français 6 de l’Échelle québécoise» lors de l’obtention de leur diplôme.

Le niveau 6 est un stade intermédiaire qui prévoit qu’une personne peut rédiger un court texte ou entretenir une conversation sur les besoins courants de la vie quotidienne.

Éviter une hausse

En contrepartie, McGill, Concordia et Bishop’s souhaitent conserver les droits de scolarité actuels d’environ 9 000 $ imposés aux étudiants canadiens hors-Québec.

Le gouvernement Legault, lui, a plutôt annoncé son intention de doubler ceux-ci, pour les faire passer à environ 17 000$, arguant que les contribuables québécois paient pour former des étudiants en anglais qui quittent ensuite la province.

Quant au tarif plancher de 20 000$ envisagé par Québec pour les étudiants étrangers, les trois institutions universitaires suggèrent d’étudier «solutions de rechange» à cette mesure qui a pour but de reverser des profits générés par le réseau anglophone vers les établissements de langue française.

Les universités McGill et Concordia n’avaient pas répondu à nos demandes de précisions au moment de publier.

Au cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, on affirme que les discussions vont se poursuivre, en plus de réitérer la volonté de trouver une solution pour la réalité unique de Bishop's, située en Estrie. «On salue leur volonté de franciser davantage les étudiants anglophones. C'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, on reste fermes sur nos principes : ce n’est pas aux contribuables québécois de financer la formation de milliers d’étudiants canadiens hors Québec», affirme la ministre Pascale Déry, dans une déclaration écrite.