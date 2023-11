Slipknot annonce le départ de son batteur

Jay Weinberg ne jouera plus de la batterie pour Slipknot.

Les pionniers du renouveau du metal ont annoncé dimanche via leur site Internet que celui qui avait rejoint le groupe en 2014 suite au départ du batteur original Joey Jordison un an plus tôt allait voguer vers d'autres horizons.

« Nous aimerions remercier Jay Weinberg pour son dévouement et sa passion au cours des dix dernières années, peut-on lire dans le communiqué. Personne ne pourra jamais remplacer le son, le style ou l'énergie de Joey Jordison, mais Jay a honoré les parties de Joey et a contribué aux trois derniers albums, et nous, le groupe et les fans, l'apprécions. »

Slipknot ajoute que se séparer de Jay Weinberg était une « décision créative » fondée sur l'intention du groupe d' « évoluer ». « Nous souhaitons à Jay tout ce qu'il y a de mieux et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve », conclut Slipknot.

Jay Weinberg est le fils de Max Weinberg, le batteur du E Street Band de Bruce Springsteen. Son départ marque la deuxième fois en cinq mois que le groupe perd un membre, après le départ du claviériste Craig Jones en juin. Pour autant, le groupe a créé la confusion auprès des fans, publiant le communiqué sur ses réseaux sociaux, avant de l'effacer. Il reste toujours lisible sur le site officiel de Slipknot.