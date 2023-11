Trump sera président en 2024 si la situation actuelle perdure

Un récent sondage New York Times/Sienna College montre que les probabilités d’un retour à la Maison-Blanche de Donald Trump sont actuellement plus élevées que ce que j’évoquais un peu plus tôt en août. Les Américains ne voteront qu’en novembre 2024, mais si l’élection avait lieu ce mois-ci, Trump l’emporterait.

Débâcle judiciaire, mais capital politique

Peu importe les tendances, en raison de la polarisation extrême, le résultat de l’élection 2024 se jouera une fois de plus dans un mouchoir de poche. Le taux de participation et la mobilisation des troupes seront des facteurs déterminants.

Encore une fois, c’est une poignée d’États qui détermineront le sort des candidats. Dans cinq des six États pivots, on favorise maintenant Donald Trump, parfois par une marge confortable comme c’est le cas au Nevada.

Si le 45e président s’embourbe devant les tribunaux et que je m’attends à ce qu’il perde plusieurs procès, les électeurs ne semblent pas lui en tenir rigueur.

Graphique tiré du site du «New York Times»

Joe Biden miné par les siens

Ai-je déjà écrit que malgré des résultats dont il n’a pas à rougir, Joe Biden devrait dès maintenant annoncer son retrait de la course? Oui, à maintes reprises. La situation s’est encore détériorée depuis la semaine dernière.

Vous savez déjà que Biden devra affronter le représentant Dean Phillips lors des primaires. Ce dernier affirme qu’ils sont nombreux et nombreuses en coulisses à souhaiter le départ du président.

Outre ces critiques relativement discrètes, il y a des attaques frontales de la part de plusieurs démocrates plus progressistes qui condamnent la stratégie de l’administration dans le conflit israélo-palestinien.

On reproche au président de ne pas en faire assez pour protéger les Palestiniens et on menace même de lui retirer des appuis dans certains États où la communauté musulmane est importante, comme le Michigan.

C’est Rashida Tlaïb qui a été la plus dure à l’endroit du meneur démocrate en l’associant à un génocide perpétré par Israël en Palestine dans une vidéo relayée sur son compte X.

Si les démocrates étaient demeurés soudés depuis la victoire de 2020, cette solidarité éclate et c’est un véritable fossé qu’on devra combler avant d’affronter Trump.

Écoutez la chronique politique américaine avec le professeur Luc Laliberté via QUB radio :

L’ombre d’Hunter Biden plane toujours

Comme si l’assiette de Joe Biden ne débordait pas déjà, le site POLITICO rapportait dimanche d’autres informations troublantes impliquant le fils du président.

Hunter est depuis longtemps un boulet politique pour son père, mais cette fois on semble être en mesure d’associer le père aux manœuvres plus que douteuses du fils. Un dirigeant de la firme ukrainienne Burisma aurait bel et bien partagé un repas avec les Biden au Cafe Milano de Washington en 2015.

Qu’aurait fait ou promit Joe Biden? Nous supputons, mais une chose est certaine, il avait jusqu’à maintenant démenti fermement cette rencontre. Une fois de plus, il manque de transparence et laisse planer le doute. Ai-je déjà dit que Biden doit annoncer son retrait de la course?