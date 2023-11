TVA et Club illico: Henri Picard s’éclate dans les séries «Indéfendable» et «Lac-Noir»

Henri Picard est présent sur nos écrans cet automne pour défendre deux rôles aux antipodes, ce qui est le pain et le beurre de tout acteur cherchant, avant tout, à se métamorphoser d’un projet à l’autre.

Dans Indéfendable, il joue un jeune homme sans histoire qui fait un très mauvais choix en commettant un vol qualifié dans un dépanneur. Quand il abat un client devant les caméras de surveillance, son avenir fout le camp en direct.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Dans Lac-Noir, il se joint à la distribution de la deuxième saison en prêtant ses traits à Raphaël, le plus jeune membre du sénat canadien des loups-garous aux côtés de son mentor, le puissant Gabriel (Guy Nadon).

Avoir à livrer ses répliques avec une arme, dans la quotidienne judiciaire de TVA, et être à la fois un homme et une bête dans la série d’horreur de Club illico, voilà qui plaît particulièrement au comédien de 22 ans.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Si on ajoute à sa feuille de route le film Le plongeur de Francis Leclerc, sorti en février dernier, Henri Picard se sent privilégié d’avoir autant de belles occasions de se faire valoir et d’acquérir de l’expérience.

«J’ai eu une grosse année 2022 et un gros début de 2023. J’ai été chanceux.»

Un jeune désenchanté

Dans Indéfendable, son personnage, Tom Dorion, vient d’une famille qui ne roule pas sur l’or. Tom sent qu’il n’a pas d’avenir et son but, en braquant des dépanneurs, est d’amasser rapidement la somme de 20 000$.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

«Mon principal défi, c’était la scène du [vol à main armée]. Je voulais que ce soit convaincant. C’était le fun à faire, je n’avais jamais fait ça. C’était cette scène-là que j’appréhendais le plus. Toutes les scènes de procès, être dans le box des accusés, je n’avais jamais tant fait ça non plus. C’était des émotions complexes à aller chercher», a-t-il indiqué.

Tom se fait prêter une arme dont la gâchette est hypersensible par Krys Duranceau (Sam-Éloi Girard), alias KDBANG, un vaurien qui veut éviter d’être mêlé aux procédures judiciaires.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Une fois dans le dépanneur où travaille Carolanne (Camille Felton), Tom fait face à un criminel beaucoup plus expérimenté, qui contrecarre ses plans en lui sautant dessus. Tom, qui est aussi armé d’un couteau, craint de se faire poignarder et tire accidentellement sur son assaillant. C’est Inès (Nour Belkhiria) qui le défend avec l’aide de Léo (Sébastien Delorme), cherchant à lui éviter une longue période de prison.

Le plus jeune membre du sénat canadien des loups-garous

Dans Lac-Noir, le personnage d’Henri Picard, Raphaël, est le plus jeune membre du sénat canadien des loups-garous. Raphaël a grandi à Lac-Noir et il était alors le confident de Jade (Laurie Babin). Aujourd’hui orphelin, il revient au village pour faire la lumière sur les meurtres et les disparitions racontés durant la première saison.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

«Il est plus avancé que les loups-garous de son âge. Il a appris à contrôler ses pouvoirs. Il a déjà participé à des décisions importantes et veut que justice soit faite. Il aide Gabriel à obtenir de l’information à Lac-Noir.»

Échanger des répliques avec Guy Nadon a permis à Henri Picard d’avoir une classe de maître gratuite. «Au début, c’est intimidant, mais c’est tellement un acteur généreux.»

Adepte de films d’horreur, Henri Picard «harcelait» son père, le comédien et réalisateur Luc Picard, pour visionner des films d’épouvante dès l’âge de 7-8 ans. «Il m’en montrait et avançait les parties plus intenses. J’ai sauté sur l’occasion de jouer un loup-garou, car ça ne va peut-être jamais m’arriver à nouveau», a dit celui dont la mère, la comédienne Isabel Richer, est également bien connue des Québécois.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Produite par Pixcom, la quotidienne Indéfendable est présentée à TVA du lundi au jeudi, à 19h, et disponible sur TVA+. Quant à Lac-Noir, également produite par Pixcom, deux épisodes de la deuxième saison s’ajoutent chaque jeudi sur Club illico.