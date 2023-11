Un poste de commandement pour retrouver un jeune de 19 ans

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) se déplace sur le terrain lundi en établissant un poste de commandement afin de récolter des informations pour aider à localiser Jessy Duchesneau, 19 ans, disparu depuis samedi.

Le SPVQ dit avoir des raisons de craindre pour la santé et la sécurité du disparu.

Le poste de commandement est situé dans un stationnement de la rue Dorchester à l’intersection de la rue Caron. Le SPVQ invite les citoyens qui pourraient avoir des informations à venir les rencontrer.

Jessy Duchesneau a été aperçu pour la dernière fois vers 3h samedi matin sur la rue Saint-Joseph est, près du bar Midnight Blue dans le quartier Saint-Roch.

Selon des proches, son cellulaire aurait toutefois été localisé à la gare du Palais vers 9h30 samedi.

Description

Jessy Duchesneau mesure 6’1” (1,86 m) et pèse 170 lb (77kg).

Il a la peau blanche ainsi que les cheveux et les yeux bruns. Le jeune homme portait un chandail noir, une chemise à carreaux noirs et blancs, un manteau brun avec mouton au niveau du col et des manches, ainsi qu’un pantalon bleu pâle et une casquette noire la dernière fois qu’il a été aperçu.

Le SPVQ demande aux personnes qui apercevraient M. Duchesneau de contacter le 911 pour une intervention immédiate.

Il est aussi possible de transmettre des informations de manière confidentielle en composant le 418 641-AGIR (2447) ou le 1 888 641-AGIR.

Le dossier en référence est le QUE-231104-301.

-Avec la collaboration de Nicolas St-Pierre