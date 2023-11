BÉÏQUE NADEAU, Dre Claude



À Montréal, le 8 octobre 2023, est décédée Dre Claude Béïque Nadeau. Fille d'Alexandre Béïque et d'Éliane Hébert, elle était la soeur de feu Madeleine Lapointe et de feu René Beïque.Veuve de Dr Jean Nadeau, elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole, Pierre, Danielle (Dave), André et feu Louis, ses petits-enfants Geneviève (Stéphane) et Simon Pepin, Christopher (Camille), Mattie et Stirling McMillan, ses arrière-petits-enfants Ève et Jacob Pepin, sa belle-soeur Gisèle Leblanc, plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, anciens collègues et amis.Née à Magog, elle a fait partie de l'Ordre des Dentistes du Québec.La famille recevra les condoléances le jeudi 9 novembre 2023 de 13h à 17h et de 18h30 à 21h au Complexe funéraire Urgel Bourgie / Athos, 1255 Ave Beaumont, Ville Mont-Royal.Des funérailles suivront le vendredi 10 novembre 2023 dès 14h30 en la Basilique Notre-Dame de Montréal, 110, Notre-Dame Ouest, Montréal.Des dons à la Basilique Notre-Dame de Montréal seraient appréciés.