Antti Raanta sauve deux buts... très loin de son filet!

Le gardien des Hurricanes de la Caroline Antti Raanta y est allé d’un geste aussi spectaculaire que désespéré pour empêcher les Sabres de Buffalo de marquer en troisième période, mardi soir au PNC Arena.

Le vétéran finlandais s’est interposé devant Casey Mittelstadt en plongeant pour harponner la rondelle, et ce, à plusieurs mètres de son demi-cercle. Il a ensuite levé le bâton pour frustrer Jordan Greenway sur le retour.

Les manœuvres de Raanta ont valu le coup puisque Martin Necas a dénoué l’impasse en prolongation pour permettre aux «Canes» de l’emporter 3 à 2.

Brady Skjei et Sebastian Aho ont amassé deux points chacun pour les vainqueurs. Tony DeAngelo a inscrit son premier but de la saison en avantage numérique.

Plus que quatre pour Fleury

Aidé par ses coéquipiers du Wild du Minnesota, Marc-André Fleury a signé une autre victoire qui le rapproche de la marque de Patrick Roy. Au UBS Arena, il a été solide pour vaincre les Islanders de New York 4 à 2.

Le gardien québécois a désormais 547 gains à sa fiche, soit quatre de moins que Roy et le deuxième rang de l’histoire. Après avoir eu le meilleur sur les Rangers de New York samedi, Fleury a refait le coup avec 26 arrêts.

Patrick Maroon et Joel Eriksson Ek ont marqué une fois chacun en plus de se faire complices de la réussite d’un coéquipier. Kirill Kaprizov et Vinni Lettieri ont aussi inscrit leur nom sur la feuille de pointage.

Panarin atteint la douzaine

Toujours dans la Grosse Pomme, Artemi Panarin a continué de s’amuser en atteignant le plateau des 20 points dans un gain de 5 à 3 des Rangers sur les Red Wings de Detroit.

Le Russe a du même coup récolté un point dans chacun de ses 12 matchs cette saison. Alexis Lafrenière a obtenu une passe sur son filet en deuxième période, le quatrième des Blueshirts durant cet engagement.

Vincent Trocheck y est allé d’un doublé et l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Erik Gustafsson a obtenu deux passes. Il n’est pas le seul ex-membre du Tricolore à s’être distingué puisque Ben Chiarot (deux aides) et Jeff Petry (une aide) ont aussi participé du côté des Wings.