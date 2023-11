Appels à la violence : Charkaoui est un pyromane, lance un député de QS

L’imam controversé Adil Charkaoui nuit à la cause de la Palestine avec ses appels publics à la violence, affirme un député d’origine tunisienne.

«C’est un pyromane dans notre société. Si il voulait aider les populations palestiniennes, et d’ailleurs plus largement sur la question de l’islamophobie... c’est quelqu’un qui met plus le feu que quoi que ce soit d’autre dans notre société. Évidemment, je n’ai aucune sympathie pour ce personnage et ce qu’il dit», a déclaré le député solidaire Haroun Bouazzi, mardi.

Lors d’une manifestation en appui à la Palestine, fin octobre, Adil Charkaoui a déclaré dans un discours à la foule en arabe : «Ô Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs. Charge-toi des ennemis de Gaza. Dénombre-les un par un et tue-les à long terme et n’exclue aucun d’eux».

Dans un autre discours deux semaines plus tôt, il avait également imploré que les ennemis des Gazaouis «soient recensés et tués sans qu’il en reste aucun».

L’imam controversé n’en est pas à ses premières frasques. Il a notamment été emprisonné pendant près de deux ans pour des liens présumés avec le groupe terroriste Al-Qaïda.

capture d'écran tirée de X

Un discours qui divise

«S’il y a des lois qui ont été dépassées, il est évident qu’il faut qu’il y ait des plaintes» aux autorités policières, a ajouté M. Bouazzi mardi.

Selon cet ex-coprésident de l’Association des Musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec, Adil Charkaoui multiplie les déclarations incendiaires afin de faire parler de lui dans les médias. «C’est très dommage par que, effectivement, ça ne rassemble pas les gens derrière des causes justes», a commenté M. Bouazzi.

De leur côté, tant le PLQ que le PQ ont invité les autorités policières à se pencher sur les propos d’Adil Charkaoui.