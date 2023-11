Après des années difficiles, un patineur québécois longue piste retrouve l’amour de son sport

Ennuyé par des blessures et l’annulation des sélections olympiques en décembre 2021 en raison des cas de COVID-19 à la hausse parmi les athlètes, le patineur de vitesse longue piste David La Rue a retrouvé l’amour de son sport après avoir vécu des moments difficiles.

Alors qu’il était centré uniquement sur ses performances sportives, La Rue a apporté un changement drastique en 2021 quand son rêve olympique a pris fin abruptement. Il est retourné à l’école à temps plein et il ne lui manque qu’un cours pour obtenir son baccalauréat en finances.

«Ma perspective du sport a changé pour le mieux, a-t-il expliqué avant son départ pour le Japon pour le coup d’envoi de la saison de la Coupe du monde. J’ai retrouvé le plaisir de faire mon sport. J’aime tous les aspects.»

«Avant de retourner à l’école à temps plein, je me concentrais uniquement sur les performances, a poursuivi La Rue qui avait renoncé aux Coupes du monde à l’automne 2021 afin de soigner sa blessure au dos. Je suis sorti plus fort de mes épreuves. Je ressens moins de pression et je suis plus léger concernant mes performances. C’est un processus qui s’est étiré sur deux à trois ans.»

Un équilibre salutaire

La Rue a retrouvé le fameux équilibre. «Je suis maintenant satisfait d’où je me retrouve dans ma vie, a-t-il confié. Trouver cet équilibre m’a amené le bonheur. Je vais obtenir mon diplôme dans les prochaines semaines et je peux me concentrer sur l’aspect sportif. Je suis aussi plus reconnaissant de voyager et de représenter mon pays. Je vis de belles expériences avec des gens incroyables. C’est beaucoup plus facile d’apprécier le moment présent et c’est pourquoi je me sens si bien.»

Ennuyé par des malaises au dos avant les nationaux du 5 au 8 octobre à Calgary, La Rue a eu une bonne frousse, mais il a été en mesure de se qualifier pour la Coupe du monde. Sa 3e place au 1500m lui a procuré son billet.

«J’ai encore quelques petits épisodes avec mon dos, mais cela n’a rien à voir avec les dernières années, a-t-il indiqué. J’ai changé ma préparation en faisant du vélo comme jamais.»

«Dans les dernières années, j’arrivais au sommet lors des nationaux et il devenait difficile de s’améliorer, a ajouté La Rue. Cette fois-ci, je n’étais pas à mon mieux, mais je sais que je peux m’améliorer. C’est excitant pour la Coupe du monde. L’ouverture du Centre de glaces à Québec m’a permis d’atteindre un niveau que je ne croyais pas possible. À un moment donné, je me questionnais si je n’avais pas [atteint] mon maximum. L’anneau m’a donné un second souffle.»

En plus du 1500m, La Rue patinera le 1000m, le départ groupé et la poursuite par équipe, une perspective qui l’enchante. À la poursuite, il patinera en compagnie d’Antoine Gélinas-Beaulieu et de Connor Howe.