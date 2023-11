Australie: 10 millions de personnes sans téléphone ni internet après une panne géante

Plus de 10 millions d’Australiens ont été privés d’internet et des services téléphoniques mercredi après que des pannes inexpliquées ont frappé l’une des plus grandes entreprises de télécommunications du pays.

L’opérateur téléphonique Optus a déclaré qu’il se démenait pour localiser et réparer les pannes, qui ont mis à mal les systèmes de paiement électronique et perturbé les lignes téléphoniques des services d’urgence.

«Rien n’indique» que la panne soit le résultat d’un piratage ou d’une cyberattaque, a indiqué Kelly Bayer Rosmarin, directrice générale de la société, à la chaîne nationale ABC.

«Notre équipe continue d’explorer toutes les pistes possibles. Nous avions un certain nombre d’hypothèses et chacune d’entre elles, que nous avons testée et pour laquelle nous avons mis en place de nouvelles actions, n’a pas permis de résoudre le problème fondamental», a expliqué Mme Bayer Rosmarin.

«Lorsque nous aurons identifié la cause première et un délai de rétablissement, nous informerons tout le monde dès que possible», a-t-elle ajouté.

Le gouvernement australien a déclaré que les téléphones mobiles et fixes ainsi que l’internet haut débit avaient été touchés.

Optus, le deuxième fournisseur de téléphonie et d’accès à internet d’Australie, a précisé avoir identifié la panne vers 4 h 5 locales. Plus de sept heures plus tard, des problèmes généralisés affectaient encore le réseau.

Des dizaines d’hôpitaux n’ont pas pu recevoir d’appels téléphoniques, et les téléphones fixes du réseau Optus n’ont pas pu joindre les services d’urgence.

Le service d’assistance téléphonique antipoison de l’État de Nouvelle-Galles du Sud (sud-est) a également dit être touché.

Les heures de pointe ont été chaotiques dans la ville de Melbourne après qu’une «panne de communication» a perturbé les services ferroviaires, selon la société gestionnaire Metro Trains Melbourne.

«Nos équipes s’efforcent de rétablir les services dès que possible», a déclaré un porte-parole de la société Optus dans un communiqué antérieur. «Optus présente ses excuses les plus sincères à ses clients».

La ministre australienne des Communications, Michelle Rowland, a déclaré que la panne d’Optus avait été causée par une «défaillance profonde» dans une partie «fondamentale» du réseau de l’entreprise.

Ces pannes surviennent un peu plus d’un an après le vol des données personnelles de plus de neuf millions de clients d’Optus lors d’une cyberattaque.