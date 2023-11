Deux Montréalais accusés d’avoir conservé le cadavre d’une Autochtone dans leur salon pendant six mois

Une Inuk portée disparue au début de l’année a finalement été retrouvée chez deux Montréalais qui auraient gardé le cadavre sur le canapé de leur salon pendant six mois, causant la consternation auprès d’un organisme voué à défendre les femmes autochtones.

«C’est ignoble, c’est déshumanisant, même les animaux ne font pas ça... C’était une femme aimée par sa famille, son frère, ses sœurs... Personne ne mérite ça», a affirmé au Journal Laura Aguiar, coordonnatrice du projet Iskweu, visant à éradiquer le phénomène des femmes autochtones disparues et assassinées.

Alasie Tukkiapik, une autochtone de 41 ans originaire de Kangiqsujuaq, dans le Nunavik, avait déménagé à Montréal dans l’espoir d’un nouveau départ. Mais une fois sur place, elle s’est retrouvée isolée, pour ensuite disparaître sans laisser de traces.

En état de momification

Un avis de disparition avait été diffusé au printemps, sans succès. Parallèlement, son frère avait fait des recherches et, selon nos informations, cela l’avait mené à soupçonner Francesco et Nicodemo Sansalone, deux frères dans la soixantaine vivant à Montréal-Nord.

Alertés, les policiers se sont donc rendus chez eux à la mi-septembre afin de leur demander s’ils étaient au courant de quelque chose.

«Ouais, elle est morte, elle est dans le salon», aurait alors répondu un des occupants en invitant même les patrouilleurs à entrer dans le logement.

C’est là que les agents ont fait la macabre découverte. Le corps en état de momification de Mme Tukkiapik avait été placé sur le canapé et traînait là depuis six mois, causant une odeur nauséabonde dans le logement.

Un des suspects aurait alors expliqué qu’elle était décédée «par terre» et qu’ils avaient décidé de la mettre sur le canapé. Et que s’il n’avait pas appelé la police, c’était par crainte qu’un proche de la défunte s’en prenne à eux.

Santé mentale

Les deux frères Sansalone se sont rapidement fait passer les menottes aux poignets. Ils ont tous deux été accusés d’outrage à un cadavre, tandis que Francesco Sansalone a aussi comparu pour avoir «négligé d’accomplir un devoir imposé par la loi au sujet de l’inhumation de Mme Tukkiapik».

Après plus d’un mois de détention préventive, ils ont toutefois été libérés sous caution la semaine passée. Le fait qu’ils devront aller consulter un médecin et prendre toute médication prescrite laisse croire qu’ils pourraient avoir des problèmes de santé mentale.

Mais pour Mme Aguiar du projet Iskweu, ce cas démontre encore le besoin d’aider les femmes autochtones, trop souvent laissées à elles-mêmes à Montréal.

«Elles sont nombreuses à venir, et personne ne leur donne d’opportunités. Il faut s’assurer qu’elles ne soient ni isolées ni abandonnées. Et surtout, il ne faut pas banaliser cette violence», a-t-elle conclu, en disant espérer que le monde se souvienne de Mme Tukkiapik comme d’une femme qui était aimée, et pas juste comme celle dont le cadavre en décomposition a été retrouvé dans un salon.

