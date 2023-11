Combattre les feux de forêt historiques de l’été 2023 a coûté 200 millions $ aux Québécois

Les Québécois doivent payer une facture salée d’environ 200 millions pour le combat des feux de forêt historiques de l’été 2023, a appris Le Journal. Des coûts près de sept fois plus élevés que la moyenne des dix dernières années.

«Cette année, en termes de nombre de factures, c’est assez spectaculaire», résume Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

L’OBNL estime à 200 millions $ la facture payée par les contribuables québécois en frais de suppression pour l’année 2023, a indiqué M. Caron.

Au cours des dix années précédentes, ce montant s’élevait en moyenne à 30 millions, selon les calculs effectués par Le Journal à partir des rapports annuels de l’organisme.

Les frais de suppression représentent ce que la SOPFEU dépense pour lutter contre les feux de forêt, et sont indépendants de son budget de fonctionnement, qui est fixe.

La facture détaillée de la SOPFEU doit être dévoilée officiellement dans le rapport annuel en mars prochain.

Nombreuses ressources externes

L’explosion des coûts s’explique sans surprise par l’ampleur jamais vue des feux de forêt de l’été dernier, qui ont brûlé plus de 5,2 millions d’hectares, soit une superficie plus grande que celle du Costa Rica.

Voyant que ses 235 pompiers et 325 autres employés pour combattre ces brasiers étaient largement insuffisants, la SOPFEU a dû aller chercher du personnel et de l’équipement hors contrat.

«Pour se préparer à une saison, on va mettre sous contrat 14 hélicoptères. On les a, qu’il y ait des feux ou non. Avec la saison qu’on a eue, on a été obligé d’aller hors du contrat de base et on est monté à 88 hélicoptères simultanément», explique entre autres M. Caron.

À cela s’ajoute également la rémunération de centaines de pompiers venus des quatre coins du monde, ainsi que l’hébergement et le transport, parfois par avion nolisé, de ces derniers.

Photo SOPFEU

«C’est énorme tout ce qu’on comptabilise. Quand on prend un aréna pour faire dormir les Coréens qui viennent au Québec, on dédommage», illustre notamment, M. Caron.

De plus en plus sollicitée

Jonathan Boucher, chercheur pour le Service canadien des forêts, fait valoir que les ressources permanentes allouées à la SOPFEU doivent respecter un équilibre d’optimisation des coûts puisque l’intensité des feux fluctue d’une saison à l’autre.

Néanmoins, elles devront nécessairement être revues à la hausse en raison des changements climatiques selon lui. «Dans la zone de protection intensive, entre 2071 à 2100, on s’attend à cinq à six fois plus de charge de travail pour les pompiers.»

Or, il demeure impossible de prédire la tâche que réservent les feux de forêt pour chaque saison. «Ce n’est pas une augmentation systématique, ça veut dire qu’il va y avoir des hauts et des bas d’une année à l’autre», ajoute M. Boucher.

La SOPFEU et ses employés sont sans convention collective depuis le début de l’année 2023, alors que les négociations ont été perturbées par l’ampleur du travail à accomplir cet été.

Martin Dugas, représentant du syndicat Unifor pour les pompiers de la SOPFEU au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord, s’inquiète d’ailleurs pour l’attractivité du métier après cette saison éreintante.

«Faire 12 ou 13 heures en forêt à tenter d’éteindre des feux quand il fait chaud que tu es exposé à de la boucane, est-ce que la jeune génération va dire c’est de quoi qui m’attire?»

Des centaines d’étrangers en renfort

La SOPFEU a reçu l’aide de plus de 1300 personnes provenant du reste du Canada ou de cinq autres pays l’été dernier. Certaines sont restées pendant six jours et d’autres jusqu’à un mois.

États-Unis: 530 personnes

530 personnes France: 343 personnes

343 personnes Portugal: 140 personnes

140 personnes Reste du Canada: 142 personnes

142 personnes Espagne: 100 personnes

100 personnes Corée du Sud: 100 personnes

Frais de suppression des dix dernières années à la SOPFEU