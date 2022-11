Comment ouvrir votre entreprise à la diversité

Votre entreprise souhaite s'ouvrir aux travailleurs issus de l'immigration pour se démarquer sur les marchés et assurer sa croissance? Découvrez une variété d'outils et de services pour vous guider dans ce processus gagnant.

Rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, le panier de services Immigr’Action de la Ville de Québec est un excellent point de départ pour bien vous préparer à accueillir et assurer l'inclusion de la main-d'œuvre immigrante.

Que ce soit pour répondre à vos besoins en matière de recrutement, obtenir des outils pour instaurer une culture d’accueil et d’inclusion, offrir un milieu de travail inspirant ou travailler à déconstruire les préjugés, vous y trouverez des services et des conseils personnalisés.

La démarche d'accompagnement est offerte en collaboration avec des organismes qui ont une grande expérience sur le terrain et elle est coordonnée par la Chaire de recherche sur l'intégration et la gestion des diversités en emploi (CRIDE) de l'Université Laval.

Elle inclut des activités de sensibilisation, des ateliers d'échanges interculturels, des activités de maillage et des événements entre PME et personnes immigrantes.

Les avantages du recours à la main-d’œuvre immigrante

L'inclusion de travailleurs immigrants comporte de nombreux avantages.

1. L’innovation: la diversité en entreprise mène à des équipes encore plus créatives, innovantes et agiles en raison de la multiplication des points de vues et des façons de faire.

2. L’attraction et la rétention de talents: la diversité combinée à de bonnes pratiques d’inclusion a pour effet d’attirer davantage de candidats, qui resteront en poste plus longtemps en raison de leur sentiment d’appartenance.

3. La performance: la diversité est une solution gagnante pour mieux saisir les besoins de vos clients puisque vos employés les comprennent mieux. Les entreprises diversifiées sont également plus résilientes dans les contextes d’instabilité.

4. La réputation: les consommateurs encouragent les entreprises dont ils partagent leurs valeurs, ils seront plus enclins à acheter un produit ou un service d'une entreprise qu’ils jugent ouverte et inclusive.

«En étant bien préparées et accompagnées pour assurer l'inclusion des travailleurs immigrants, les entreprises peuvent bénéficier de ces avantages et, surtout, atteindre leurs objectifs d'affaires. C'est à cela qu'on travaille avec eux», souligne Aina S. Rakotoarinivo, conseiller en développement économique à la Ville de Québec.

Les partenaires du panier de services Immigr'Action sont: GIT Services-conseils en emploi, Atelier de préparation à l'emploi (APE), Carrefour d'action interculturelle (CAI), Voice of English Speaking Québec (VEQ).

Des références pour les employeurs et les travailleurs

Getty Images/iStockphoto

La Ville de Québec a aussi rédigé un carnet de références qui rassemble des ressources utiles pour les employeurs à la recherche d'accompagnement pour le recrutement international, l'inclusion de la main-d'œuvre, la reconnaissance des acquis et des diplômes et la francisation. Les travailleurs y trouveront les services destinés aux personnes immigrantes qui ont choisi de s'établir à Québec.

Découvrez tous les outils offerts par le panier de services Immigr’Action pour ouvrir votre entreprise à la diversité et aux nouveaux talents. Apprenez-en plus sur la diversité ethnoculturelle à Québec.