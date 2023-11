Croire en la vie peut déplacer des montagnes

II y a cinquante ans, j’ai perdu mon épouse et un de mes enfants dans un accident d’auto. Un conducteur ivre a percuté ma voiture sur le boulevard des Forges. Ma voiture était immobilisée sur le bord de la chaussée. Mon épouse et mes deux enfants étaient à l’intérieur, alors que moi j’étais à discuter sur le trottoir avec un ami.

Mon bébé est décédé dans mes bras et mon épouse a pris le même chemin six jours plus tard. Par miracle, mon autre enfant s’en est sorti indemne. Comment se fait-il ??? À l’instant même où mon bébé est décédé, j’ai levé les yeux au ciel et j’ai imploré Dieu de venir m’accompagner pour les jours qui allaient suivre.

Depuis ce temps, je crois à la vie plus que jamais. Je n’ai jamais cherché à comprendre pourquoi la vie m’avait envoyé cette épreuve. Tout au long de mon parcours, mon mental est demeuré dans un état neutre. Peu importe ce qui arrivait ; deux cancers, perte d’emploi, alcool et instabilité dans mon comportement.

Je me suis remarié avec une personne tout à fait magnifique et unique. Elle a parfaitement compris non seulement ma situation, mais aussi qui j’étais. Je suis toujours demeuré optimiste et ma croyance en la vie m’a récompensé. Aujourd’hui, je suis à la retraite, père de trois autres enfants qui sont adultes et responsables, et de neuf petits-enfants remplis de joie et d’amour.

La vie n’est pas toujours un cadeau, mais elle te retourne toujours l’ascenseur quand tu crois en elle. Pas toujours quand tu veux et encore moins comme tu veux ! Selon les situations, elle est présente pour t’accompagner dans les beaux comme dans les moments difficiles.

Rendu à 82 ans, pour rien au monde je ne changerais ma situation. Comme je crois en la vie, je crois en la mort également. Je sais qu’un jour elle se présentera à moi sous forme de paix éternelle, et c’est en toute quiétude que mon passage va se faire.

J’avais tous les talents pour devenir riche, connaître la gloire et le pouvoir. J’ai préféré renaître à chaque jour dans la foi des êtres que j’aime. Permettez-moi de vous remercier, Madame, de vous féliciter pour votre Courrier, en vous quittant sur une pensée que j’avais écrite en juin 1973 : « La mort m’a enlevé la vie... alors je vais donner la vie à la mort ».

André

Vous lire redonnera certainement espoir à plusieurs lecteurs et lectrices qui se morfondent à penser qu’ils sont les seuls au monde à vivre des drames.