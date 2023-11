Dépenses douteuses à l'OCPM: «Dominique est la première à reconnaître que les choses doivent changer», dit la mairesse Plante

La mairesse de Montréal juge inacceptable les dépenses faites par l'Office de consultation publique de Montréal, mais n'entend pas demander la démission de la numéro 2 de la ville, Dominique Ollivier.

« Je comprends que les Montréalais et les Montréalaises soient choqués. [...] Même si c’est légal, est-ce que c’est acceptable? La réponse, c’est non », a déclaré Valérie Plante mardi en mêlée de presse.

L’élue de Projet Montréal a pourtant réitéré son entière confiance en Mme Ollivier a présidé l’OPCM jusqu’en 2021. Entre 2016 et 2019, cette dernière a dépensé 17 793$ en restaurants, dont 357$ pour un souper d’huîtres à Paris.

« Dominique est la première à reconnaître que les choses doivent changer », a soutenu Mme Plante. Selon elle, la présidente du comité exécutif a la crédibilité nécessaire pour présenter le budget de la Ville de Montréal la semaine prochaine.

Ménage

La mairesse a répété plusieurs fois que la présidente du comité exécutif avait été « capable de faire face à la musique, d’être présente, transparente », regrettant même la « démesure de certaines dépenses » révélées par notre bureau d’enquête.

« La situation à l’OPCM n’est pas acceptable [...] On veut faire du ménage et on ne va ménager aucun effort», a-t-elle pourtant affirmé.

Elle entend convoquer l’actuelle présidente de l’OCPM, Isabelle Beaulieu en commission publique pour « rendre compte de sa gestion, pour que toute la lumière soit faite sur l’utilisation des fonds publics ».

« Je trouve ça inacceptable qu’elle n’ait fait aucun commentaire, n’ait pas voulu rencontrer les médias», a souligné la mairesse.

Deux poids, deux mesures

L’opposition à l’Hôtel de Ville, Mme Ollivier dénonce deux poids deux mesures de la part de la mairesse.

« On est en train d’amener Mme Beaulieu et pas Mme Ollivier devant une commission qui n’a pas de pouvoir d’investigation. [...] Pourquoi Mme Beaulieu et pas Mme Ollivier?», a demandé le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem.

Lundi soir, la ministre des Affaires municipales s’est dite troublée par les nombreuses dépenses à l'OCPM.

« Il s’agit d’une situation préoccupante, Mme Beaulieu et M. Grenier doivent s’expliquer», a commenté la ministre, au sujet de la présidente et du secrétaire général de l’institution.