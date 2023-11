Écouteurs à 900$, billets de hockey et nombreux déplacements en taxi... d'autres dépenses douteuses à l'OCPM

Écouteurs sans-fil à 900$, écrans de télévision surdimensionnés et mobilier, des dépenses effectuées par la présidente de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) laissent perplexes plusieurs anciens employés.

Avant même que notre Bureau d’enquête ne découvre l’ampleur des sorties au restaurant des dirigeants de l’OCPM, d’ex-employés nous avaient alerté sur les dépenses de bureau de la présidente Isabelle Beaulieu.

«Je me suis fait dire plusieurs fois que l’argent n’était pas un problème», indique l’un d’eux sous le couvert de l’anonymat.

Selon cette source, les dirigeants de l’OCPM sont conscients que leurs dépenses ne sont pas scrutées par la Ville de Montréal, qui fournit pourtant 100% des 3 M$ de budget annuel de l’organisme.

Isabelle Beaulieu a, par exemple, muni les bureaux de trois écrans interactifs de 85 pouces, qui ont coûté plus de 20 000$, en incluant les supports.

«Je ne serais pas allé jusqu'à de telles dimensions et certainement pas à trois. Ce n'est pas un mauvais équipement. Je trouve le nombre un peu excessif», relate un autre ex-employé.

Ces écrans sont si lourds, qu’un mur a dû être solidifié pour qu’un d’eux puisse y être fixé. L’équipement est donc resté dans sa boîte pendant plus de huit mois, en attendant les travaux.

Écouteurs à 900$

Trois sources nous indiquent que la présidente s’est aussi munie d’écouteurs sans fil à près 900$.

« La dépense en a fait sourciller plusieurs. Il ne manque pas d’écouteurs au bureau », affirme un autre ex-employé.

Les relevés de carte de crédit démontrent qu’il y a eu un achat de 895,66$ chez Apple en juillet 2022, exactement le prix des Airpods Max, une fois les taxes incluses.

Au total, l’OCPM a acheté pour près de 15 000$ en matériel de la marque de la pomme depuis 2022.

Mobilier prestigieux

L’actuelle présidente s’est aussi lancée l’an dernier dans une remise à neuf du mobilier de l’Office qui a coûté plus de 52 000$, dont une chaise à 1000$ pour son propre bureau.

«J’ai changé des tables et des chaises dans les salles où on reçoit nos citoyens parce qu’elles avaient des trous et avaient 20 ans, s’était défendue Mme Beaulieu dans une entrevue accordée en janvier.

«Quand on est dans un immeuble un peu plus chic, on a la tentation de se commander du mobilier plus nouveau, plus prestigieux», estime la professeure à l’UQAM spécialisée en gestion municipale Danielle Pillette.

Selon elle, les bureaux de l’OCPM devraient être dans un rez-de-chaussée accessible plutôt qu’au 14e étage d’un immeuble du centre-ville.

« Ce n'est pas conforme à l'image qui devrait être donnée des gens qui œuvrent à la consultation de la population », juge la professeure spécialisée en gestion municipale.

D'autres exemples de dépenses

De beaux cadeaux pour les employés

Les dirigeants de l’OCPM sont assez généreux quand vient le temps de reconnaître l’apport de certains employés.

Outre le repas d’anniversaire à 347$ offert par Dominique Ollivier à Guy Grenier en 2016, nous avons découvert qu’en l’espace d’un mois, l'an dernier:

Des billets de hockey à 498$ ont été offerts à un employé pour son départ à la retraite, selon Luc Doray;

Une carte cadeau de 400$ à l’Opéra de Montréal a été donnée à M. Doray pour sa retraite.

Des invités bien accueillis

En plus de dépenser beaucoup à l’étranger, l’OCPM est aussi bon hôte quand il reçoit des délégations à Montréal.

En 2022, l’Office a offert les billets d’avion à deux personnes de Lyon qui sont venues pour l’événement anniversaire des 20 ans de l’OCPM.

En 2019, une facture de près de 900$ est payée par Luc Doray au Boris Bistro. Selon lui, il s’agissait d’une soirée avec une dizaine de représentants de la ville de Lyon. « Il y a certainement eu du vin», reconnaît-il.

Dépensiers dans les déplacements

• L’ancien secrétaire général, Luc Doray, a facturé très fréquemment des déplacements en taxi. Il a dépensé plus de 1000$ en 2022 et même plus de 2200 $ en 2016.

M. Doray assure qu’ils étaient justifiés par des consultations publiques en soirée. Or des frais de taxi ont aussi été facturés certaines journées où il revenait de voyages personnels.

• Le 14 novembre 2020, il se rend aux funérailles du père d’un employé à Saint-Lin–Laurentides dans une voiture louée aux frais de l’OCPM. Il profite toutefois du véhicule pour faire une excursion aux chutes Dorwin.

« Ce n’est peut-être pas l'idée du siècle, mais on n'est pas dans le détournement de fonds, se défend-il. On peut contester cette décision, sur le plan éthique c’est une chose... mais sur le plan financier ça n’a pas voulu dire grand-chose».