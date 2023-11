Girard prudent: pas de cadeaux pour les Québécois

Ceux qui espéraient un cadeau de Noël du ministre des Finances seront déçus. Moins optimiste que prévu pour 2024, Eric Girard a déballé mardi des investissements ciblés et prudents, notamment pour l’accès au logement.

«Nous ne sommes pas en récession, mais certainement dans une période excessivement difficile qu’on pourrait qualifier de stagnation», a signalé le ministre Girard, en conférence de presse.

Avec la guerre en Ukraine et celle entre Israël et le Hamas, «il y a beaucoup d’incertitude dans l’économie», a indiqué M. Girard. «Les six prochains mois seront très difficiles», a-t-il prévenu.

Prévisions à la baisse

La hausse prolongée des taux d’intérêt et la persistance de l’inflation amènent donc le ministre Girard à réviser à la baisse, ses prévisions de croissance économique pour 2024, passant de 1,4 % à 0,7 %.

Malgré cela, le ministre des Finances maintient la cible du retour à l’équilibre budgétaire en 2027-2028.

Pour financer ses nouvelles mesures ciblées, il devra puiser 1 milliards $ dans sa provision pour éventualités. Le déficit prévu demeure à 4 milliards $ pour 2023-2024.

Globalement, les investissements additionnels prévus dans sa mise à jour économique se chiffrent à 4,3 milliards $.

Pour le Québécois moyen, l’indexation du régime d’imposition des particuliers à 5,08 %, à compter du 1er janvier, représentera 282 $ de plus pour l’année 2024 au complet. Pour une famille avec deux jeunes enfants disposant d’un revenu annuel de 100 000 $, on parle de 667 $ de plus.

En incluant l’indexation des prestations d’aide sociale au même niveau, cette mesure, prévue automatiquement en fonction de l’inflation, totalise 2 milliards $.

Concrètement, le montant maximal pour l’Allocation familiale augmentera de 141 $, celui pour le crédit d’impôt pour la solidarité de 59 $. Pour la prestation d’aide sociale de base, cela représentera 37 $ de plus par mois.

Crise du logement

Tel que déjà annoncé, Québec égalera la mise du fédéral (900 millions $) pour améliorer l’accès au logement, ce qui globalement, fera en sorte que 1,8 milliard $ seront investis pour construire 8000 nouveaux logements sociaux et abordables d’ici cinq ans, dont 500 pour les itinérants.

Les banques alimentaires, qui réclamaient d’urgence 24 millions $, recevront finalement 20,8 millions $ pour boucler leur année.

À défaut d'envoyer un nouveau chèque aux moins nantis, comme le premier ministre l'avait laissé miroiter au début de l'automne, l'ensemble des Québécois bénéficieront, lors de la production de leur prochaine déclaration de revenus, de l'effet de la baisse d'impôt qui a commencé à paraître sur leurs payes seulement en juillet en dernier. Autrement dit, plusieurs Québécois auront droit à un remboursement d'impôt plus élevé pour compenser l'allègement fiscal dont ils n'ont pas profité au cours des six premiers mois de l'année 2023.

Loin de la demande des villes

En analysant la ventilation de la somme de 1,8 milliards $ sur cinq ans annoncée par le ministre Girard pour l’adaptation aux changements climatiques, on constate que les investissements prévus sont encore loin des 2 milliards $ réclamés par les municipalités.

En effet, en réalité, seulement 260,6 millions $ d’argent neuf est prévu «pour appuyer les initiatives» en cette matière. Pour arriver au chiffre de 1,8 milliards $, M. Girard inclut 696 millions $ en lien avec les feux de forêt, dont 400 millions $ ont déjà été dépensés après ceux survenus au cours de l’été.

En juin dernier, le premier ministre François Legault et sa ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, avaient signalé que les municipalités disposaient de marges de manœuvres pour investir dans l’adaptation aux changements climatiques. M. Legault avait notamment pointé du doigt la rémunération des fonctionnaires municipaux, qui est 35 % plus élevée que celle des fonctionnaires de l’État québécois.

«On doit faire des choix», a expliqué M. Girard, en rappelant que les demandes qui lui sont faites de toutes parts sont supérieures aux ressources dont il dispose.

Rien pour calmer la grogne syndicale, la même logique vaut pour les travailleurs de l’État, à qui la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a présenté une nouvelle offre globale de 14,8 % sur cinq ans.

«C’est ce qui est dans le cadre financier, (...) qui est serré», a dit M. Girard.