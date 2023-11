Imam Charkaoui: La GRC a approuvé sa demande de possession d’arme

Malgré la controverse qui colle à la peau de l’imam Adil Charkaoui, et ses violents appels contre l’État d’Israël, ce dernier s’affiche tout de même sur les réseaux sociaux avec une arme longue.

• À lire aussi: Appels à la violence: Charkaoui est un pyromane, lance un député de QS

• À lire aussi: L’imam controversé Adil Charkaoui appelle à la mort «des sionistes agresseurs» et fait l’éloge du terrorisme du Hamas

Dans plusieurs publications sur X et sur Facebook, M. Charkaoui pose fièrement en habit de chasse avec ce qui semble être un calibre .12 semi-automatique. Il s’agit principalement d’une arme utilisée par les chasseurs pour abattre le petit gibier, comme la volaille.

De retour à Montréal après une journée de chasse mémorable. Al hamdoulilah.

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ pic.twitter.com/XqwWdTCqS5 — Adil Charkaoui-عادل الشرقاوي (@Adil_Charkaoui) November 6, 2023

Pour se procurer une telle arme au Canada, on doit préalablement suivre le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, offert par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Ensuite, il faut soumettre un formulaire qui sera étudié par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). C’est ce corps policier qui approuvera ou non la demande.

Contactée par notre journaliste, la GRC confirme qu’elle peut rejeter une demande d’acquisition d’arme «pour des raisons de sécurité publique».

Au micro de Richard Martineau, le journaliste au Bureau d’enquête de Québecor Jean-François Cloutier revient sur les propos controversés tenus par Adil Charkaoui, via QUB radio:

Or, en 2003, la Cour suprême du Canada a émis un certificat de sécurité contre M. Charkaoui. On le soupçonnait alors d’être un agent dormant du groupe terroriste responsable des attentats du 11 septembre 2001, Al-Qaïda. Il est arrêté, puis incarcéré pendant 21 mois. M. Charkaoui porte sa cause devant les tribunaux, ce qui lui vaut une libération, mais de strictes conditions à respecter.

Malgré ce passé trouble, la GRC ne semble pas avoir bloqué sa demande de possession et d’acquisition d’armes à feu. Refusant de commenter précisément le cas de M. Charkaoui, ou de tout autre Canadien ayant été soumis à un certificat de sécurité, le corps policier affirme que «toutes les demandes sont soumises à des niveaux rigoureux d’examen».

À voir aussi :