La relève musicale qui baragouine

Louis-José Houde est mon nouveau héros. Vous avez entendu, au gala de l’ADISQ, son magnifique plaidoyer pour le «français québécois»? Ça m’a profondément touchée.

Le hic, c’est que je ne suis pas sûre que tous les membres de la «relève» de la musique «émergente» sont aussi amoureux de la langue que mononcle Louis-José.

BRAVO LOUIS-JOSÉ HOUDE!

Quand il a conclu son 18e et dernier gala, Louis-José Houde a déclaré que c’est son «amour de la langue française» qui l’a convaincu d’animer ce gala il y a 18 ans.

«Je trouve ça beau, le français québécois, je trouve ça riche, je trouve que c’est la plus belle chose qu’on possède. [...] Une langue, ça peut mourir, c’est déjà arrivé ailleurs. Quand on a une langue comme outil de travail, on a la chance de la soutenir, de l’embellir, de la faire danser et de donner le goût aux jeunes de l’embrasser surtout. [...] Une langue vivante est une langue qui est chantée. Donc, continuez de chanter chers amis, plus que jamais, continuez de chanter». Wow! Quel beau message!

Sauf que pendant le gala, on a pu entendre des artistes de la nouvelle génération, et que par moments, je ne comprenais pas un mot de ce qui sortait de leur bouche. Des borborygmes, du charabia.

Le pire cas s’est produit lors du segment sur les nommés dans la catégorie Révélation de l’année. Quand la rappeuse Calamine est arrivée sur scène, je n’ai RIEN compris de ce qu’elle chantait.

J’ai même fait le test lundi à QUB radio: j’ai fait jouer l’extrait à Louis-José Houde, qui peinait à identifier un seul mot.

J’ai donc fait une recherche pour trouver les paroles de la chanson que Calamine interprétait au gala et qui s’intitule Lesbienne woke sur l’autotune.

Voici donc un échantillon: «La queen du bloc de crados fucking perdu au boute à l’Est / Chit chat sur le catnip a’c les gurls gurls dans mon gang gang / [...] Plein d’queens dans mon Hochelag, / queer peeps dans le portable.

«Estrogène en full dose, j’pète le game en bulldozer / Bulldog c’est mon totem, mon top ten il est toute rose / C’est tu une butch ou un beau jeune homme ? Le poil, ça les rend tout emotional /

«Des millions d’années de règne hétéro, j’ai pété tout ça en zéro seconde / J’rap ben comme du cellophane, queendom c’est comme Cléopâtre / Ratchet c’est un pléonasme, hoodie et leggin’ en léopard / Partout ça l’agite que des red flags, j’t’un taureau femelle fucking instable».

FUCK THEM?

L’artiste de Sainte-Foy qui a choisi comme nom d’artiste Calamine a bien le droit de rapper sur ce qu’elle veut. Mais je me demande si elle ne dépasse pas les bornes quand dans cette même chanson elle dit: «Ah yeah, j’suis pas députée, moi je fais des raps, j’ai fini de voter au fédéral / Au Bloc Queb’ y’a des pédérastes? Yo, fuck them tous en général! / Comment le savoir que c’est des caves? Stay tuned / J’pense que je manque de B12, le chef de la droite est un gay dude.»

Parce qu’on est une «lesbienne woke», la violence verbale est acceptable? Et on a le privilège d’être choisie parmi la crème de la crème de la relève lors de la soirée de l’excellence en musique?