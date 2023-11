Le calme avant la tempête

LAVAL | Le Rocket a terminé une première tranche de 10 matchs cette saison et profite déjà d’une pause d’une semaine, et celle-ci arrive au bon moment.

«C’est bon qu’on ait une semaine de répit, on peut faire du développement et mercredi, les gars ont une activité de prévue après l’entraînement. Ça nous permet de respirer un peu et de créer une chimie avant de partir sur la route», explique Jean-François Houle.

Le moment de ce répit est surtout salutaire puisqu’il précède une semaine de cinq matchs en sept jours, à commencer par deux rencontres face au Moose du Manitoba dimanche et lundi, des rencontres qui seront disputées à 15 h et à 11 h 30, heure du Québec. L'équipe jouera ensuite à Laval mercredi et vendredi prochain, avant d'aller à Utica samedi.

«On a beaucoup de nouveaux, alors prendre l’avion ensemble et aller sur la route, c’est différent de prendre l’autobus pour aller à Belleville et revenir, tu n’as pas le temps de faire des activités», précise Houle, qui croit que ce rare voyage en avion permettra de cimenter l’esprit d’équipe.

Inacceptable

Avec une fiche de deux victoires, sept défaites et une défaite en prolongation, le Rocket occupe le dernier rang de la division Nord et l’avant-dernier rang du classement général.

«Les dix premiers matchs étaient inacceptables en tant qu’équipe», insiste l’attaquant de puissance Nathan Légaré.

«Oui on est jeunes, mais ce n’est pas une excuse, poursuit-il. Il faut qu’on se regarde tous dans le miroir. Si tu regardes les meilleures équipes dans la Ligue nationale et la Ligue américaine, c’est très rare qu’elles en perdent deux de suite.

«Il faut avoir de la constance et toujours avoir le même effort. Mercredi passé, contre Utica [défaite de 4 à 1], on a un peu eu une claque dans la face et on a bien répondu vendredi contre Toronto, mais samedi, c’était une autre claque dans la face encore contre Toronto [défaite de 5 à 0].»

Cohésion

Jean-François Houle croit que son équipe cherche encore son identité.

«Il faut que les gars trouvent un moyen d’avoir de la cohésion même si ce n’est pas facile dans la Ligue américaine. Enchaîner les victoires, c’est sûr que ça aide à définir une identité.»

Il doit aussi composer avec les nombreuses blessures, dont celle qui le prive de son capitaine, Gabriel Bourque.

«Il nous manque énormément, c’est le gars qui transmet les messages et il a joué dans la Ligue nationale.»

Au moins, Emil Heineman, victime d’une commotion cérébrale lors du premier match de la saison, a repris l’entraînement. Il ne peut pas encore encaisser de contact, mais il progresse bien.