Le chandail de David Desharnais sera retiré

Le passage de David Desharnais dans la LHJMQ sera immortalisé à jamais puisque les Saguenéens de Chicoutimi retireront son no. 15, le 15 mars prochain.

En quatre saisons dans la LHJMQ, entre 2003 et 2007, Desharnais a inscrit un total de 374 points en 262 matchs, en plus d'en ajouter 43 en 48 parties éliminatoires.

En plus de ses prouesses offensives, il a aussi marqué son passage par ses qualités de gentilhomme. Il demeure à ce jour le seul joueur de l'histoire de la LHJMQ à avoir remporté le trophée Frank J. Selke, remis au joueur le plus gentilhomme de la LHJMQ, lors de trois saisons consécutives (2205-2006 et 2007).

Jamais repêché dans la LNH, il a par la suite trouvé un moyen d'y disputer 524 matchs, dont 435 avec le Canadien de Montréal.

« Je suis très ému de voir mon chandail retiré par l’organisation des Saguenéens de Chicoutimi. Jamais je n’aurais cru recevoir un tel honneur. Les années passées à Chicoutimi font partie de mes plus beaux moments en carrière. J’ai hâte de partager ce beau moment avec ma famille et les partisans de hockey de la région qui sont fantastiques », a dit l’athlète de Laurier-Station par voie de communiqué.

Clin d'oeil à la rivalité entre les Saguenéens et les Remparts de Québec, la cérémonie du retrait du chandail de Desharnais aura lieu avant une rencontre face aux... Remparts.

Les Sags ont d'ailleurs annoncé la nouvelle au hockeyeur de 37 ans avant la rencontre de dimanche dernier au centre Vidéotron, entre les deux rivaux.

Voici comment David Desharnais a appris la nouvelle de son retrait de chandail🤩#fierdetresags pic.twitter.com/aE2LrSzJox — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) November 7, 2023

Son no. 15 sera le 13e à être hissé dans les hauteurs du centre Georges-Vézina, les autres étant :

#5 - Gilbert Delorme

#6 - Jean-Marc Richard

#9 - Patrice Tremblay

#14 - Alain Côté

#16 - Normand Léveillé

#18 - Sylvain Locas

#20 - Marc Fortier

#21 - Guy Carbonneau

#23 - Steve Gosselin

#29 - Félix Potvin

#33 - Marc Denis

#35 - Éric Fichaud

