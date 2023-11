Moins de la moitié des Québécois satisfaits par le restaurant

Le coût de la vie augmente et les gens se gâtent moins, du moins c’est ce qu’on constate encore à la lecture d’un nouveau sondage. Au Québec, moins d’une personne sur deux sort du restaurant avec un sentiment de satisfaction, en 2023.

• À lire aussi: Un tiers des restaurants canadiens en déficit

En fonction de l’argent dépensé, les Québécois sont satisfaits à 42% quand ils vont au restaurant, révèle une enquête du Laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie, en collaboration avec Caddle.

Au Manitoba, le pourcentage de satisfaction descend à 15%, alors qu’en Ontario, il est de 28,5%.

«C’est clairement au Québec que la situation est la moins pire», constate Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de l’Université Dalhousie.

Outre la satisfaction, les sondeurs ont voulu mesurer ce qui saute aux yeux des clients en matière de différence comparé à il y a 12 mois au restaurant.

Ils sont quatre clients sur cinq à avoir remarqué que les prix sont plus élevés, par exemple. Cela ne compte bien sûr pas le 7% de Québécois qui ne vont jamais au restaurant.

Plus de six personnes sur 10 (65%) ont aussi constaté que la «réduflation» ne se produit pas que sur les étagères de l’épicerie. C’est le pourcentage de gens qui trouvent que les portions ont été réduites quand on leur sert une assiette.

«Les résultats du sondage sont alarmants pour les restaurateurs, qui doivent innover s’ils ne veulent pas voir leurs clients s’enfuir», croit Sylvain Charlebois.

Pas rentable, la restauration

Dans l’ensemble du pays, c’est plus d’un restaurant sur trois qui n’est pas rentable (34%), selon le lobby Restaurants Canada.

Ils n’étaient que 7% à être déficitaires en 2019, avant la pandémie, toujours selon le lobby.

Pourtant, les ventes totales des services alimentaires atteindront 110 G$ d’ici la fin de l’année, soit plus que les 100 G$ en 2022 et que les 95 G$ en 2019.