«Montréal m'avait manqué»: l'actrice française Emmanuelle Béart est de passage dans la métropole dans le cadre du festival Cinemania

Elle a beau avoir passé une partie de son adolescence à Montréal, Emmanuelle Béart n’avait pas mis les pieds dans la métropole québécoise depuis une quinzaine d’années. «Ça me manquait», a confié mardi la star du cinéma français, de passage en ville cette semaine pour coprésider le jury du festival de films francophones Cinemania.

Emmanuelle Béart ne s’en cache pas: chacune de ses visites à Montréal fait resurgir en elle de vieux souvenirs d'adolescence. C’est que la comédienne, connue pour ses rôles dans Manon des Sources et La belle noiseuse, a vécu trois années importantes de sa jeunesse dans la métropole, entre l’âge de 15 et 18 ans.

En entrevue au Journal, l'actrice de 60 ans décrit son séjour à Montréal comme «une partie structurante de sa vie».

«L’adolescence a été une période très difficile pour moi, mais ça m’a sauvé la peau de venir ici, de me retrouver dans une famille très bienveillante et de faire mes études au Collège Marie de France, explique-t-elle.

«J’ai vécu des grandes amitiés ici, et mes premiers amours aussi. C’est une ville qui crée un sentiment de nostalgie en moi parce qu'à chaque fois que je mets les pieds ici, j’ai des souvenirs de tout ce que j’ai fait pendant l’adolescence qui me reviennent. C’est très intime et très important en même temps.»

Pendant son séjour à Montréal cette semaine, Emmanuelle Béart passera beaucoup de temps dans les salles obscures à visionner les films de la compétition Visages de la francophonie de Cinemania avec notamment le cinéaste Philippe Falardeau, qui copréside le jury. Les actrices Anne-Élisabeth Bossé et Sophie Mousel, les réalisatrices Manon Barbeau et Geneviève Albert et le scénariste Éric K. Boulianne siégeront à leurs côtés.

«J’ai déjà eu trois expériences au sein d'un jury, dont une à Cannes avec Quentin Tarantino, rappelle l'actrice. Je trouve toujours cela passionnant de faire une sorte de tour du monde cinématographique avec des gens qui viennent de réseaux complètement différents et de former une famille comme cela pendant une semaine.»

La parole aux victimes d’inceste

Emmanuelle Béart s’est retrouvée au cœur de l’actualité en France en septembre dernier avec la diffusion du documentaire Un silence si bruyant, qu’elle a coréalisé avec Anastasia Mikova. Le film donne la parole à quatre victimes d’inceste dont Emmanuelle Béart elle-même, qui y révèle avoir vécu des événements traumatisants entre 10 et 14 ans sans dévoiler le nom de son agresseur – mais en prenant la peine de préciser qu’il ne s’agit pas de son père, le regretté chanteur Guy Béart.

Présenté le 24 septembre dernier sur la chaîne française M6, Un silence si bruyant sera offert sur la plateforme de TV5 à compter du 22 novembre.

«Quand j’ai commencé à travailler sur ce film, il y a déjà trois ans, je voulais au départ créer un espace de parole pour d’autres, explique Emmanuelle Béart. Et puis, finalement, je me suis dit que ce serait intellectuellement malhonnête de ne pas m’inscrire dans cette démarche parce que ça m’est arrivé, à moi aussi.»

La diffusion du documentaire a eu un énorme impact sur les victimes d’inceste en France, encourageant plusieurs d’entre elles à briser le silence.

«Ç’a été comme un tsunami, relate l’actrice et réalisatrice. On ne s’attendait pas à ce que le film ait une telle résonnance. Depuis la diffusion du documentaire, il y a des gens qui m’abordent chaque jour dans la rue pour me dire que ça les avait aidés à libérer la parole.»

Le festival Cinemania se poursuit jusqu'au 12 novembre.

