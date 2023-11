NFL : 1 million $ pour un numéro de chandail

L’ancien quart-arrière de la NFL Cam Newton a révélé qu’un ex-coéquipier voulait lui soutirer 1 million $ pour lui laisser son numéro de gilet.

Pendant ses 11 saisons dans le circuit Goodell, soit de 2011 à 2021, le pivot a toujours revêtu le numéro 1. Ce n’était cependant pas son premier choix.

Après avoir été repêché avec le premier choix de l’encan de 2011 par les Panthers de la Caroline, Newton voulait porter le numéro 2, un chiffre avec lequel il a connu énormément de succès chez les Tigers d’Auburn (NCAA).

Le numéro appartenait cependant au quart-arrière Jimmy Clausen, qui était le partant des Panthers en 2010.

«Jimbo m’a dit : ''Merde, si tu le veux, tu dois payer''. J’étais comme, ''cool, combien?'' et il m’a répondu ''1 million $''», s’est souvenu Newton dans une vidéo partagée sur sa chaîne YouTube.

Le joueur par excellence de la NFL en 2015 a refusé la proposition de Clausen, qui est ensuite revenu à la charge en demandant 750 000 $ à Newton.

«Je lui ai raccroché au nez et j’ai téléphoné au gérant d’équipement pour lui dire que j’allais finalement prendre le numéro 1. Je me suis aussi fait la promesse qu’on n’entendra plus jamais parler de Jimmy Clausen en Caroline.»

Newton a réussi, puisqu’il a été le partant des Panthers pour les neuf saisons suivantes. De son côté, Clausen a été capitonné dans le rôle de troisième quart-arrière jusqu’à sa libération en 2013.