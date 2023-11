Ottawa en voie de réduire ses GES de 34 % plutôt que 40 % pour 2030

Nouvelle année, mais toujours la même chanson : le gouvernement fédéral tire de l’arrière dans l’atteinte de son objectif de réduction des gaz à effet de serre (GES) qu’il s’est fixé pour 2030 en raison de divers retards depuis 2021 dans son plan.

Plutôt que d’atteindre une réduction de 40 % par rapport aux niveaux d’émissions de 2005 d’ici 2030, Ottawa est plutôt sur la trajectoire d’une réduction de 34 % : le manque à gagner serait donc de 6 %.

Dans un rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable publié mardi, Jerrv DeMarco attribue cet échec aux retards dans le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier et dans le nouveau règlement sur le méthane qui touche l'industrie.

«Bien que certains progrès aient été réalisés, nous demeurons extrêmement préoccupés par la capacité du gouvernement fédéral à réaliser des progrès significatifs [...]», explique le commissaire.

Plus de détails suivront.

