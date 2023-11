Prévention du crime à Anjou: unissons-nous pour se réapproprier notre parc de Verdelles

La prévention du crime par le développement social repose sur l’idée que pour prévenir et combattre le crime efficacement, il importe de comprendre les causes et facteurs qui sous-tendent cette criminalité. Impliquer les résidents qui connaissent parfaitement leur environnement dans la résolution de problématique criminelle ou sociale, voici l’ingrédient prometteur!

La piscine du parc de Verdelles dans l’arrondissement Anjou a été fermée hâtivement l’été dernier en raison de l’occupation par des individus qui y pratiquaient un autre type de loisir; loisir qui ne cadre pas avec la vocation du parc, qui fait peur, à tort ou à raison.

Ce petit parc comprend un module de jeu, une piscine, une pataugeoire et des jeux d’eau pour les petits. C’est l’archétype d’un petit parc de quartier, situé dans une place tranquille, entouré de maisons et bordé de quatre avenues.

Mesures mises en place

Devant ces faits, au chaud de l’été, une multitude de mesures sont mises en place par notre direction et nos partenaires : changement d’horaire d’ouverture du chalet, présence de superviseurs, nouveaux éclairages, caméras de surveillance, cloches de béton pour bloquer les accès aux voitures sur le gazon, ronde de surveillance policière et de sécurité privée.

Vous comprendrez donc que ni la police, ni les élus, ne sont seuls responsables. Ceci étant, ces efforts ont certes envoyé un message clair et ont possiblement déstabilisé ou ralenti les activités, mais de trop peu. Résultat : fermeture de la piscine et du chalet du parc une semaine avant la fin prévue des activités par manque de sauveteurs qui lèvent la main pour travailler à cette piscine, pour des raisons qui nous semblent évidentes.

Occupation positive

Mais l’histoire continue et finira bien. Dès les semaines suivantes, tous les jours dans le parc, un service d’animation gratuit est planifié pour attirer les riverains, petits et adolescents. Pendant les mois de septembre et octobre, non moins de 475 jeux sont prêtés gratuitement, des heures du conte au grand air sont offertes, des ateliers d’art et une fête de l’Halloween pour chasser les fantômes (!!!) attire plus de 500 personnes.

Se réapproprier notre parc avec une occupation positive par les principaux usagers, les jeunes : un succès. Succès qui repose sur leur participation et sur les parents qui nous ont confié leurs enfants aux heures de pointe de la vie familiale. L’intention, la gratuité, la proximité et la facilité, sans flafla, ni inscription, viens jouer dans TON parc! En voici une série d’indicateurs non mesurables à retenir pour soutenir la mission d’un parc. Pour les prochaines années, cette mesure sera la première en tête de liste!

Anne Chamandy, Directrice de l’arrondissement d’Anjou