Sauvé par le fédéral et des revenus surprenants

Grâce à la hausse des revenus tirés des «transferts fédéraux» et des «revenus divers», le ministre des Finances Eric Girard réussit à augmenter ses revenus totaux de 1,5 milliard de dollars lors des deux exercices 2023-2024 et 2024-2025.

Combiné à une réduction de 2 milliards des «provisions pour éventualités» qu’il avait incluses dans son budget de mars 2023, ce surplus de revenus de 1,5 milliard lui permet finalement d’éponger les dépenses supplémentaires de 3,7 milliards qu’il projette d'effectuer lors de ces deux exercices budgétaires.

Résultat, l’état des finances du gouvernement Legault reste au bout du compte quasi au beau fixe par rapport au déficit et au solde budgétaire établis en mars dernier. Le déficit atteint sur les deux exercices un montant de 2,4 milliards (+ 210 millions). Pour sa part, le solde budgétaire après versement des revenus au Fonds des générations reste au même niveau, soit à 6,98 milliards (- 5 millions) pour les deux exercices.

En cette période de ralentissement économique, l’argentier du gouvernement Legault réussit en quelque sorte un tour de force en nous présentant aucune détérioration des finances de l’État.

Remarquez que je le trouve pas mal optimiste dans les circonstances. Dans ses perspectives économiques, le ministre Girard prévoit une croissance du PIB réel du Québec de 0,6% en 2023 et de 0,7% pour l’année 2024. C’est nettement plus que ce que prévoient la plupart des économistes du secteur privé. Exemple: les économistes de Desjardins anticipent une croissance d’à peine 0,3% en 2023 et de 0% en 2024.

Et, fait important à noter: le ministre n’a aucunement bonifié ses prévisions concernant les offres salariales aux employés de l’État. L’offre totale pour les cinq années allant d’avril 2023 à mars 2028 totalise, dit-il, quelque 14,8%. Si jamais à la suite des grèves du Front commun le gouvernement de François Legault décidait de se montrer plus «généreux» envers ses employés des secteurs public et parapublic, l’argentier Girard devra réviser à la hausse ses déficits.

LES PETITS CADEAUX

Comme attendu, le gouvernement Legault a limité au maximum les nouvelles dépenses.

Il s’est contenté de donner des pinottes en matière de lutte contre l’itinérance et d’aide alimentaire. On parle ici d’une minuscule somme de 65 millions de dollars pour les deux exercices 2023-2024 et 2024-2025.

En cette virulente période de crise du logement, la nouvelle aide financière accordée en vue de rendre le logement plus accessible aux ménages les moins nantis se limite à 234 millions $ sur deux ans. On ne réglera pas grand-chose à ce chapitre.

Comme il fallait s’y attendre, le ministre Girard a profité de sa mise à jour budgétaire pour annoncer les nouveaux paramètres de l’indexation du régime d’imposition des particuliers et des programmes d’assistance sociale.

Avec son taux d’indexation de 5,08% à partir de janvier prochain, le ministre calcule qu’il nous fait un cadeau fiscal de l’ordre de 2,45 milliards pour la période allant de janvier 2024 à mars 2025.

Concrètement, cette indexation rapportera en 2024:

Un maximum de 141$ en allocation famille par enfant

59$ à titre de crédit d’impôt pour la solidarité

403$ comme crédit d’impôt pour frais de garde

189$ au niveau de la prime au travail générale

444$ en aide sociale pour une personne seule

684$ en aide sociale pour un couple

Une bonification de 948$ par personne seule admissible au programme de revenu de base.

Et en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des particuliers, les seuils des trois tranches de revenu imposable seront indexés à 5,08%. Ce qui permettra aux contribuables d’éponger la hausse de revenu liée à l’inflation.

LES REVENUS SURPRENANTS

Par rapport à ses prévisions budgétaires de mars dernier, le gouvernement Legault va recevoir 1,85 milliard de plus de la part du gouvernement Trudeau pour les deux exercices 2023-2024 et 2024-2025.

Et l’autre grande surprise budgétaire a trait aux «revenus divers»: le gouvernement va encaisser 2,1 milliards de plus pour ces deux mêmes exercices financiers.

Entrent dans la catégorie des revenus divers tous les revenus provenant des organismes des réseaux de la santé, de l’éducation, du fonds de l’assurance médicaments, des intérêts, des amendes, du Fonds des générations, de la vente biens et services, de l’Agence du revenu, des placements, etc.