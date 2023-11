Suzie Villeneuve: «C’était le cheminement à faire pour me sentir entière»

Suzie Villeneuve a lancé, mardi, aux Studios Piccolo, le premier volet de son nouvel album De la tête au cœur, son premier à titre d’autrice-compositrice-interprète.

Il s’agit d’un projet sur lequel elle bûche depuis longtemps qui vient d’ailleurs boucler le triptyque amorcé ces dernières années par sa conférence-spectacle et son livre, arborant tous deux le même nom.

Plus assumée et affranchie, la chanteuse de 40 ans a avoué, en entrevue avec l’Agence QMI, avoir longtemps été hantée par le fait d’avoir laissé tomber sa passion, d’avoir essayé de faire autre chose pour gagner sa vie, tout en voyant grandir en elle un immense gouffre.

«C’est finalement le retour au cœur de qui je suis, à la musique, qui a inspiré plusieurs chansons de cet album», a-t-elle ensuite expliqué.

«J’avais délaissé la musique, je faisais plusieurs choses et je me cherchais encore. Je sentais comme un grand vide à l’intérieur de moi et un moment donné, j’ai dû faire du ménage, assisté bien sûr, mais enlevant la poussière, le tapis au complet, c’est la musique qui refaisait toujours surface», a raconté la chanteuse qui s’est mise à écrire petit à petit et à retrouver le plaisir de chanter dans sa voiture.

Ce virage dans sa vie s’est amorcé en 2016. «C’était pour moi le cheminement à faire pour me sentir entière», a-t-elle dit, inspirée.

Un album simple

L’écriture a assurément été salvatrice pour Suzie Villeneuve. Il est d’ailleurs beaucoup plus facile pour elle d’écrire ses propres chansons que de se livrer à un auteur en charge de le faire. Il ne lui aura fallu que 5, 10, voire 15 minutes pour écrire la majorité des textes de ses chansons.

«Quand c’est dur, c’est parce que je ne suis pas à la bonne place», a-t-elle ajouté en rigolant, calée sur l’un des divans des Studios Piccolo.

Son nouvel opus fait évidemment échos à son parcours introspectif et à ses apprentissages des dernières années, notamment la pièce Lettre à mon ange, qui a été écrite pour son fils Édouard, et La route ensemble, qui évoque l’engagement d’un couple, d’une famille, mais aussi le sentiment de liberté qu’elle ressent lors de ses escapades de vélo de montagne.

La chanteuse y reprend également la pièce À ma manière de Diane Juster, qui a d’ailleurs accepté d’assurer la partition de piano, bien qu’elle eût initialement refusé l’offre.

Noël et Star Académie

Grande amoureuse de la magie du temps des Fêtes – son sapin est fait depuis le 1er novembre –, Suzie Villeneuve aura le bonheur de reprendre l’hymne All I Want For Christmas Is You, au cours de la tournée Noël une tradition en chanson qui débutera à la fin du mois au Saguenay.

Puis en janvier, ce sera au tour du spectacle Et c’est pas fini, qui célèbre les 20 ans de la première mouture du télé-crochet, d’être en tournée à Montréal et Québec. Après avoir rallié les premiers ex-académiciens pour la chanson Du rêve à la réalité, l’an passé, Suzie Villeneuve est impatiente de prendre part au spectacle et se pince encore de le voir être mis sur pied.

«Je n’aurais jamais été de l’avant avec cette idée, une bulle de nuit, avant. De réunir mes frères et sœurs de l’académie en novembre dernier, ç’a été une expérience formidable. Et là, de voir que tout le monde est partant pour refaire le Centre Bell, c’est complètement fou», a-t-elle dit.

L’album De la tête au cœur est disponible sur les plateformes d’écoute. Le spectacle Noël une tradition en chanson sera en tournée jusqu’au 23 décembre. Pour toutes les dates, c’est par ici: https://suzievilleneuve.com/.

