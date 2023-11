Télé-Québec: des capsules pour faciliter l’apprentissage du français et l’intégration des nouveaux arrivants d’âge préscolaire

Télé-Québec a reçu une aide financière de près de 2,7 millions $ du gouvernement Legault pour faciliter l’apprentissage du français chez les enfants d’âge préscolaire, notamment ceux qui sont issus de l’immigration récente.

Le but est de permettre aux nouvelles générations de s’approprier la langue française et de faciliter leur intégration à la culture québécoise, a-t-on fait valoir, mardi, en dévoilant les grandes lignes du projet lié à l’émission Passe-Partout.

L’initiative, qui s’inscrit dans le cadre du Plan du Groupe d’action pour l’avenir de la langue française (GAALF) et de la nouvelle approche Francisation Québec, se déploie à travers 140 capsules langagières de quelques minutes chacune (30 sont offertes dans un premier temps), des histoires audio interactives ainsi qu’une trousse d’accueil pour les enfants nouvellement arrivés en sol québécois. Cette dernière pourra être distribuée directement à l’aéroport Montréal-Trudeau, dès février prochain, afin de rejoindre les enfants dès leur arrivée au pays. On dit que 10 000 exemplaires seront disponibles.

Les mots de Passe-Partout, titre des capsules, sont disponibles dès maintenant en ligne.

«Avec ce projet innovant et éducatif, nous démontrons notre volonté d’agir avec détermination auprès des tout-petits, notamment issus de l’immigration, et de leur famille pour favoriser leur éveil à la langue française dès le plus jeune âge, tout en facilitant leur intégration citoyenne et culturelle à la société québécoise. La pérennité et la vitalité de la langue française font partie de nos priorités et nous agissons pour que tous les Québécois, les petits comme les grands, aient accès à une offre de services d’apprentissage du français variés, flexibles, adaptés et gratuits», a déclaré la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette.

Selon les chiffres fournis par Québec, le gouvernement a doublé les budgets alloués à la francisation depuis 2018. Plus de 186 millions $ ont notamment été consentis à cette mission durant l’année financière 2022-2023.