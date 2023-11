Un couple accusé d’avoir donné une quinzaine de doses de métamphétamine à sa fillette d'un an pour soulager la douleur causée par de graves brûlures

Un couple du Texas, aux États-Unis, a été arrêté et accusé de maltraitance contre sa fillette d’un an, à qui les parents auraient administré entre 14 et 18 doses de métamphétamine, rapporte plusieurs médias américains.

Amanda Mann, 31 ans, et son conjoint Dustin Michael Lawrence, 30 ans, ont été épinglés par les policiers dimanche après qu’ils ont abandonné leur enfant à l’hôpital. Diverses accusations ont été déposées à leur endroit, dont pour maltraitance mettant en danger un enfant.

Selon les policiers, la fillette aurait subi de graves brûlures au visage et sur le corps après avoir été atteinte par un liquide bouillant qui débordait d’une casserole se trouvant sur le poêle, vendredi soir.

La fillette aurait vu 17% de son corps être brûlé. À certains endroits, la blessure était si vive que des sections de peau commençaient à s’arracher.

Or, plutôt que de se rendre à l’urgence ou de consulter des professionnels de la santé, les parents auraient appliqué une pommade sur la peau de leur fillette et lui auraient administré de la métamphétamine.

Selon les autorités, entre 14 et 18 marques de seringue ont été constatées sur le corps du bébé.

C’est toutefois en constatant que l’état de la fillette s’aggravait et qu’elle commençait à avoir de la difficulté à respirer que le couple aurait décidé, après avoir été convaincu par un ami, d’emmener le bébé à l’hôpital.

L’état de santé actuel de la fillette n’a pas été précisé par les autorités.

En plus de la jeune fille d’un an, les parents ont cinq enfants : des jumeaux de deux mois, et trois autres enfants âgés de deux, six et huit ans. Les jumeaux sont d’ailleurs nés dans le véhicule récréatif où la famille vivait, sans soutien médical.

Outre la fillette d’un an, un deuxième enfant de la famille avait de la métamphétamine dans le sang, ont révélé les analyses effectuées à la suite de l’arrestation des parents.