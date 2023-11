Voici une (autre) preuve concrète que l'éducation mord la poussière au Québec

La semaine dernière, en allant chercher mon garçon à l’école, je lui ai demandé s’il avait passé une belle journée. Pour une rare occasion, je ne suis pas arrivée à saisir pleinement ce qu’il me disait. Il m’a raconté qu’il avait dû changer de local parce qu’un morceau de plafond était tombé dans sa classe. Mes tentatives d’obtenir des précisions sur cet incident s’avèrent vaines: son récit est un peu confus, ce qui est en soi assez normal considérant qu’il n’a que cinq ans.

Ce qui est moins normal, c’est ma propre réaction: trouver cet incident pratiquement... normal. Ce n’est un secret pour personne, plusieurs écoles du centre de l’île de Montréal sont en mauvais état.

Avertissements ignorés

Quelques heures plus tard, je reçois un courriel m’informant qu’une «situation» s’était déroulée à l’école de mon enfant et qu’une «fine poussière s’est détachée du plafond». On nous assure qu’un protocole de sécurité est mis en place. Tout cela peut sembler rassurant (ou pas!) selon notre tolérance personnelle au risque... et selon comment on interprète ce qui est décrit comme étant de la «fine poussière».

Comme j’ai déjà enseigné à l’école de mon garçon, je me suis permis d’écrire à son enseignante pour mieux comprendre. C’est ici que la situation prend, à mes yeux, une tout autre tournure: rapidement, elle me révèle que cela faisait trois ans qu’elle avisait la direction de la présence de cernes visibles sur le plafond de sa classe. Pas trois semaines, pas trois mois... TROIS ANS!

J’apprends aussi que sa direction, qui avait effectué des requêtes au centre de services, est tout autant éberluée du peu de suivi préventif qui a été effectué.

Bouleversement

L’enseignante, bouleversée, a dû vider sa classe d’urgence. Elle me dit que les enfants sont déstabilisés, que la routine fraîchement établie est brisée. Savez-vous à quel point la rentrée scolaire est exigeante pour les enfants de la maternelle et pour les enseignants qui les accompagnent?

Puis, on en vient aux conditions de travail: cela fait trois ans qu’elle travaille dans un environnement où la qualité de l’air est possiblement douteuse. Outch. Ici, un constat s’impose en lien avec la pénurie d’enseignants qui sévit: comment peut-on penser valoriser la profession enseignante quand les enseignants ne sont pas écoutés, et ce, même pour des considérations liées à la sécurité de nos enfants?

Depuis quelques mois, on entend aussi parler d’Institut d’excellence en éducation. Comment peut-on parler d’excellence en éducation quand de la poussière tombe sur la tête de nos enfants et du personnel scolaire? Tout cela est troublant.

Sans accuser personne, force est d’admettre qu’il est plus que temps que les engagements gouvernementaux donnent lieu à des investissements rapides et à des actions concrètes en éducation. Quand on investit des poussières, il faut s’attendre à ce que ça retombe en poussière... Le monde de l’éducation mérite mieux.

Photo fournie par Élizabeth Bélanger

Élisabeth Bélanger, doctorante en éducation, chargée de cours et superviseure de stage à l’UQAM