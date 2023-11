Voyez ces suggestions pour donner une seconde vie à vos vieux appareils électroniques

Les déchets électroniques constituent un énorme problème, qui ne cesse de s'aggraver : selon Global E-waste Statistics Partnership, nous produisons aujourd'hui 21 % de déchets électroniques en plus dans le monde qu'il y a huit ans.

C'est pourquoi donner à vos anciens gadgets une nouvelle utilisation demeure une excellente idée. Vous pourriez être surpris par le nombre de façons dont vous pouvez réutiliser un vieux matériel, même s'il a plusieurs années et qu'il est devenu trop lent pour remplir correctement sa fonction d'origine.

Voici quelques-unes de nos idées préférées qui pourront vous inspirer.

Faire de son vieux téléphone ou vieille tablette une caméra de sécurité

Pour ce faire, vous aurez probablement besoin d'un trépied ou d'un support. Vous aurez également besoin d'un logiciel comme Manything, Presence: Sécurité vidéo (Android) ou WardenCam Video Surveillance proposent des applications pour iOS, Android, et il en existe d'autres. Il vous suffit d'installer l'application correspondante et de suivre les instructions.

N'oubliez pas que de nombreux téléphones et tablettes sont désormais étanches, ce qui permet de les utiliser même en extérieur, même si l'appareil mobile de votre choix doit rester connecté à une source d'alimentation à tout moment. Et sa pile lui assurera un fonctionnement même en cas de panne de courant.

Avec ce flux vidéo permanent, vous pourrez pouvez accéder à l'aide d'un autre téléphone, où que vous soyez dans le monde.

Transformez un vieux téléphone ou une vieille tablette en télécommande multimédia

Il est facile de diffuser des contenus multimédias sans fil avec du matériel neuf comme AirPlay d'Apple, le système Chromecast de Google ou les applications fournies par Sonos avec ses haut-parleurs, et ça l’est aussi avec votre ancien téléphone ou votre ancienne tablette comme une télécommande ou une plateforme multimédia dédiée.

Gardez un vieil iPad à côté de votre Apple TV pour la diffusion continue d'émissions et de films, ou une vieille tablette Android à côté de votre clé Chromecast pour la diffusion continue de Spotify ou de listes de lecture YouTube.

Cela libère votre téléphone, ce qui réduit l'usure de la pile, et cela signifie également que tous les membres de la famille peuvent prendre l'appareil et commencer la diffusion, sans se soucier des connexions ou des écrans de verrouillage.

Canon

Utiliser un vieil appareil photo numérique comme webcaméra

Si vous venez de remplacer votre coûteux reflex numérique par un nouveau modèle, vous voudrez probablement vendre l'ancien pour absorber une partie du coût, mais si vous devez le conserver pour une raison quelconque, vous pouvez le transformer en une superbe webcaméra.

Grands avantages, vos appels vidéo seront de bien meilleure qualité qu’avec la webcaméra intégrée de votre ordinateur portable et l’appareil photo peut être positionné dans n’importe quel angle.

Les fabricants d'appareils photo se sont empressés de mettre en place des logiciels permettant d'activer cette fonction de webcaméra. Voici une courte liste des fabricants qui offrent un logiciel compatible Mac ou PC avec leurs appareils photo. Surveillez si le vôtre apparaît dans la liste.

Panasonic : Lumix Tether (anglais)

Nikon : Webcam Utility

Canon : Logiciel utilitaire pour la caméra Web EOS

Sony : Imaging Edge Webcam

GoPro : Webcam

Faire de votre vieux téléphone ou vieille tablette une liseuse électronique

Si vous avez un vieux téléphone ou une tablette qui traîne, vous n'avez pas besoin d'acheter un lecteur électronique : vous pouvez simplement utiliser votre appareil existant. Les applications Kindle (Android, iOS) et Kobo (Android, iOS) peuvent toutes deux être utilisées pour acheter et lire des livres électroniques, et sont plus rapides que les logiciels embarqués sur les lecteurs équivalents.

Les deux applications prennent également en charge les livres audio, ce qui vous permet de passer facilement du format texte au format audio si vous le souhaitez. Si vous achetez un lecteur Kindle ou Kobo physique, vous pouvez toujours synchroniser vos lectures entre ce lecteur et le téléphone ou la tablette que vous avez réutilisé(e).

Les écrans lumineux des téléphones et des tablettes sont plus agressifs pour les yeux que l'encre électronique d'un lecteur électronique, mais il existe des moyens d'y remédier. La version de base d'Android dispose d'une fonction appelée Mode foncé (Paramètres > Écran > Mode foncé) et iOS d'une fonction appelée Mode sombre (Réglages > Affichage et luminosité). Dans les deux cas, utilisez la fonction Night Shift pour réduire le niveau de lumière bleue.

Transformez une vieille tablette en cadre photo numérique

Combien de fois avez-vous jeté un coup d'œil à la multitude de photos que vous avez accumulées sur votre téléphone au fil des ans ? Pour la plupart d'entre nous, ce n'est probablement pas très souvent. C'est pourquoi vous pourriez vouloir transformer une tablette inutilisée en un cadre photo dédié, quelque part dans votre maison ou votre bureau. Et peu importe l’état de la pile, branchez-la en permanence pour afficher un défilement continu des photos.

Vous aurez également besoin d'un logiciel dédié à cette tâche. Fotoo est l'une des meilleures options pour les tablettes Android, tandis que si vous utilisez un vieil iPad, vous pouvez opter pour LiveFrame dans l’appli Mac App Store. Il existe d'autres options pour afficher vos photos et garder votre tablette allumée en permanence.

Pour vos afficher vos recettes dans la cuisine

L'iPad et la cuisine vont de pair, non seulement pour rechercher et consulter des recettes, mais aussi pour regarder des vidéos de démonstration par l'intermédiaire d'une connexion WiFi.

On trouve des supports de tablette de tous genres compatibles avec une utilisation en cuisine. Sans oublier de nombreuses applications de recettes pour votre appareil. Il suffit de taper « recettes de cuisine » dans la boutique App Store (onglet Apps iPhone et iPad) ou encore sur Google Play Store pour les appareils Android.

Fouillez et dépoussiérez vos tiroirs, il y a sans doute de vieux appareils qui méritent une seconde vie.