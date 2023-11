BLANCHETTE, Marcel



À Lachine, le 27 octobre 2023, est décédé Marcel Blanchette, à l'âge de 86 ans, époux de feu Mme Claudette Leblanc.Il laisse dans le deuil sa conjointe Nicole Chatelain, son frère feu Léo Blanchette, sa sœur Lise Blanchette, ses belles-sœurs et plusieurs neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 novembre 2023 de 14h à 17h, à la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINE, H8S 2G5514-639-1511 www.jjcardinal.ca