ARCHAMBAULT, Madeleine

(née Trépanier)



À Salaberry-de-Valleyfield, le 5 novembre 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Madeleine Archambault (née Trépanier), épouse de feu Jean-Louis Archambault. Elle était native de Saint-Louis-de-Gonzague.Elle laisse dans le deuil ses enfants Réjean (Diane), Richard (Johanne), Lorraine (feu Mario) et Denis (Marie-Andrée), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Fernande et Pauline, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Elle rejoint son époux Jean-Louis, sa soeur Rita et tous ceux qu'elle a aimés.Les funérailles auront lieu le vendredi 10 novembre à 14h en l'église catholique Saint-Louis-de-Gonzague, 146 rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague, QC, J0S 1T0. La famille sera présente à partir de 12h pour recevoir les condoléances. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Sous la direction du :STÉPHANE GENDRON110 ST-LAURENT, BEAUHARNOIS(450) 225-2200