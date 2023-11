COLLERETTE, Henri



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Henri Collerette, survenu le 27 octobre 2023, à l'âge de 81 ans. Il était l'époux de madame Nicole Senez.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nadine (Philippe) et Michel (Shannon), ses petits-enfants adorés Guillaume et Marilou, ses belles-soeurs Monique et Claudette, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 novembre 2023, de 13 h à 17 h à la :Une cérémonie sera célébrée à 17 h, en la chapelle de la Résidence funéraire Curé-Poirier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.